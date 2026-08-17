Cât Omega-3 primești din alimentație? Cum îți poți asigura un aport adecvat în zilele aglomerate

Săptămânile de acest fel au însă o consecință invizibilă: ne sărăcesc meniul de nutrienți esențiali pe care corpul nu îi poate fabrica de unul singur. Printre cele mai frecvente „victime” ale alimentației pe fugă se numără acizii grași esențiali Omega-3, un grup de grăsimi benefice implicate în funcționarea normală a inimii, a creierului și în susținerea stării generale de bine.

Când dieta devine monotonă, aportul de nutrienți poate deveni mai puțin variat. Vestea bună este că readucerea echilibrului nu necesită schimbări drastice de stil de viață, ci o mai bună înțelegere a surselor de grăsimi sănătoase și a modului în care îți poți completa aportul nutrițional.

Cât Omega 3 primești din alimentație?

Cantitatea de Omega-3 pe care o primești zilnic depinde de alimentele consumate și de forma de Omega-3 pe care o conțin. Sursele vegetale, precum semințele de in, semințele de chia și nucile, furnizează în principal ALA, în timp ce peștele gras oferă EPA și DHA. Pentru adulți, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară consideră adecvat un aport de 250 mg de EPA și DHA pe zi. 

Așadar, dacă în alimentație apar regulat surse de Omega-3, poți ajunge la un aport adecvat, însă nu toate sursele contribuie în același mod. De aceea, atunci când îți evaluezi dieta, este bine să privești separat aportul de ALA și pe cel de EPA + DHA.

Din ce alimente îți poți lua Omega-3?

Pentru a asigura un aport adecvat de Omega-3, alimentația este primul loc în care merită să privim. Acizii grași Omega-3 se regăsesc într-o paletă variată de alimente, atât de origine animală, cât și vegetală:

  • Pește gras: somonul, macroul, sardinele și heringul sunt surse importante de EPA și DHA.
  • Fructe de mare: creveții și midiile aduc și ele un plus valoros de acizi grași esențiali.
  • Surse vegetale de ALA: nucile, semințele de in, semințele de chia și uleiul de rapiță furnizează varianta vegetală a acestui nutrient.

Care sunt cele mai bune surse de Omega-3?

Peștele gras este una dintre cele mai importante surse alimentare de EPA și DHA, iar recomandările nutriționale pun accent pe includerea lui regulată în alimentație. La o primă vedere, pare o țintă ușor de atins. Însă când suprapui această regulă peste un program aglomerat, realitatea din bucătărie arată diferit. Pentru că în perioadele aglomerate, mesele sunt luate pe repede înainte și nu prea ții cont de varietatea nutrienților.  Astfel, s-ar putea ca peștele gras să nu se numere neapărat printre alimentele consumate într-o săptămână. 

Cât despre sursele vegetale, precum nucile sau semințele de in, deși sunt excelent de integrat ca gustări, ele conțin ALA, o formă de Omega-3 pe care organismul o poate transforma în EPA și DHA, însă această conversie este limitată.

Ce înseamnă, de fapt, EPA, DHA și ALA? Care este diferența dintre ele?

Etichetele nutriționale sunt adesea pline de abrevieri. Pentru a face alegeri informate, ar fi indicat să înțelegi ce rol joacă fiecare dintre cele trei forme principale de Omega-3:

  • ALA (acid alfa-linolenic) se găsește în surse vegetale precum semințele de in, semințele de chia și nucile. Organismul poate transforma ALA în EPA și DHA, însă această conversie este limitată.
  • EPA (acid eicosapentaenoic) se găsește în special în peștele gras și contribuie, împreună cu DHA, la funcționarea normală a inimii.
  • DHA (acid docosahexaenoic) se găsește în special în peștele gras și contribuie la menținerea funcției normale a creierului și a vederii.

Cum poți completa aportul de Omega-3 în zilele pline?

Atunci când programul aglomerat te împiedică să ai o alimentație suficient de variată și observi că peștele lipsește din farfurie săptămâni la rând, poți lua în calcul și varianta unui supliment alimentar pentru a acoperi acest deficit.

Printre opțiunile disponibile se numără și Omega 3 Forte 1000 mg de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena. Fiecare capsulă furnizează 1.000 mg de ulei de pește, alături de vitamina E, fiind concepută pentru a susține aportul nutrițional în perioadele mai solicitante.

Cât Omega-3 primești din alimentație? Cum îți poți asigura un aport adecvat în zilele aglomerate

Cum citești corect eticheta unui supliment de Omega-3?

Un detaliu important în alegerea unui astfel de produs este citirea atentă a ambalajului. Cantitatea totală de ulei de pește nu este identică cu concentrația de acizi grași activi (EPA și DHA).

O capsulă poate cântări, de exemplu, 1.000 mg de ulei de pește, dar ceea ce contează cu adevărat este aportul efectiv de acizi grași esențiali. În cazul Omega 3 Forte de la Naturalis, cele 1.000 mg de ulei de pește conțin în mod concret 180 mg EPA și 120 mg DHA, informații menționate clar pe etichetă pentru o dozare transparentă.

Cum îl integrezi ușor în rutina ta?

Construirea unui obicei sănătos nu trebuie să fie un moment stresant al programului tău:

  • respectă recomandarea de administrare – pentru Omega 3 Forte, recomandarea este de 1-2 capsule pe zi, după mesele principale, cu suficientă apă. 
  • transformă administrarea într-un obicei – alege aceeași masă în fiecare zi pentru a-ți fi mai ușor să păstrezi rutina.
  • respectă condițiile de păstrare – produsul se păstrează la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Când suplimentul nu este doar o alegere de rutină: rolul specialistului

Deși suplimentele alimentare fac parte din alegerile de zi cu zi destinate completării dietei, fiecare persoană are nevoi și particularități de sănătate unice. O alegere informată se face întotdeauna cu sprijinul unui profesionist.

În farmaciile Catena, dialogul direct cu un farmacist te ajută să clarifici rapid dacă un anumit supliment este adaptat dietei tale actuale, care este doza potrivită pentru stilul tău de viață și cum îl poți asocia corect cu rutina ta zilnică.

Discuția cu un specialist este cu atât mai importantă dacă te afli într-o situație ce necesită prudență suplimentară, de exemplu, dacă urmezi un tratament anticoagulant, dacă ești însărcinată sau alăptezi, dacă ai alergii cunoscute la pește și derivate din pește ori dacă urmează să ai o intervenție chirurgicală. Îndrumarea unui specialist te ajută să iei o decizie informată și potrivită situației tale.

Echilibrul se construiește zi de zi

O alimentație variată rămâne baza unei diete echilibrate și a unui aport diversificat de nutrienți. Dieta variată și mesele echilibrate rămân baza unei alimentații sănătoase.

Cu toate acestea, când rutina zilnică devine prea solicitantă pentru a menține un meniu ideal, un supliment poate completa aportul de Omega-3 din alimentație, atunci când acest lucru este necesar. Îngrijirea pe termen lung nu înseamnă perfecțiune neîntreruptă, ci alegeri inteligente, consecvente și făcute cu sprijinul specialiștilor în sănătate.

Surse: 

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional

https://www.healthline.com/nutrition/how-much-omega-3

https://www.heart.org/en/news/2023/06/30/are-you-getting-enough-omega-3-fatty-acids

Foto: Shutterstock

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