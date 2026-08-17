Cât costă acum motorina la Petrom și OMV

În urma scumpirii de luni, prețul motorinei standard este de 10,14 lei în stațiile Petrom și de 10,20 lei în cele OMV, conform Peco-online.ro. La Lukoil, aceasta costă 10,35 lei, la Rompetrol 10,05 lei, la fel și la MOL.

Prețul benzinei a rămas același, 9,51 lei/l în stațiile Petrom și 9,57 lei/l în cele OMV.

Ultima companie care a ieftinit duminică după-amiază motorina în stațiile sale a fost Lukoil, însă numai cu 53 de bani/l, nu cu 68 de bani, cum procedaseră OMV, Petrom, MOL și Socar.

Ce spune Ilie Bolojan despre majorarea preţurilor la motorină

Luni, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis în legătură cu majorarea preţurilor la motorină că oricât ne-am dori, „nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat la Timişoara despre scumpirea preţurilor la motorină, relatează News.ro.

„Sunt două aspecte. Unele care ţin de guvern sau de Parlament, care înseamnă un mecanism de reducere al accizei, lucru care deja s-a adoptat. Am mai făcut acest lucru şi în primăvară, când am avut prima criză legată de preţ şi de aprovizionare. Al doilea aspect, pe care nu-l putem influenţa, ţine de ceea ce se întâmplă în aprovizionarea cu ţiţei şi cu motorină, în principal şi ţine de realităţile din zona noastră pe care nu le putem influenţa.

Şi sunt cele două aspecte, ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, preţurile de pieţele internaţionale s-au ridicat şi au o anumită volatilitate, în aşa fel încât accentuarea tensiunilor, menţinerea blocajelor, strâmtoarea Ormuz sau problemele din Marea Neagră, fac ca preţurile să fie ridicate. Imediat ce se ridică, companiile care activează în această zonă îşi iau măsurile de protecţie”, a transmis premierul interimar.

Al doilea aspect ţine de logistică

De asemenea, el a menţionat că al doilea aspect ţine de logistică, de transportul ţiţeiului spre România.

„Războiul din Ucraina s-a extins în Marea Neagră. Aşa cum ştiţi, dacă până acum câteva luni de zile navigaţia în Marea Neagră era un element care nu se discuta din punct de vedere al unor riscuri, astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone. Deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus. Şi toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare”, a mai precizat acesta.

El a mai amintit faptul că, în urmă cu două săptămâni, au avut o sincopă de aprovizionare la rafinăria Petromidia, pentru că petrolierele care aprovizionează regulat această rafinărie n-au mai putut să încarce ţiţeiul şi producţia rafinăriei s-a redus la 50%. De asemenea, a menţionat că a reintrat în normalitate de săptămâna trecută.

Conform premierului interimar, „această fluctuaţie de preţuri, de elemente de aprovizionare, face ca în piaţă să existe o anumită volatilitate”.

„În ultimul rând, noi, aşa cum ştiţi, ne transportăm ţiţeiul în rafinării, de acolo motorina ajunge în zona terminalului de la Constanţa, şi de la Oil Terminal, cu vagoane cisternă, către zona de vest a ţării. Şi, din nou, am avut perioada asta estivală, în care frecvenţa trenurilor de călători este mult mai mare decât în condiţii normale, şi am avut un deficit de aprovizionare în zona noastră de vest, dar acest lucru a fost rezolvat în ultimele zile şi nu ar mai trebui să avem, să spunem, aspecte care ţin de volatilităţi”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan: „Creşterea preţurilor la combustibil are un efect asupra inflaţiei”

El a mai transmis că nu este doar la noi această situație, dar creșterea prețurilor la combustibil are un efect asupra inflației.

„Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi. Nu este doar la noi această situaţie, însă creşterea preţurilor la combustibil are un efect asupra inflaţiei. Deşi estimările de inflaţie erau că va scădea mai mult, totuşi, aşa cum vedem, inflaţia este în scădere, există un anumit procent care este dat de creşterea preţurilor la combustibil, care au efecte în toată piaţa, pentru care inflaţia nu a scăzut la nivelul pe care l-am estimat”, a subliniat Ilie Bolojan.

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