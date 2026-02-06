Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, dispoziția Vărsătorilor pentru dialog și comunicare va fi capricioasă, în funcție de starea lor sufletească sau de gradul de interes pe care îl reprezintă respectiva temă, nativii dovedindu-se, în situația unor controverse, destul de „tăioși”.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va tranzita sectorul banilor câștigați prin efort personal și le va oferi capacitatea de a aborda reevaluarea unei înțelegeri (contract) în termeni favorabili lor prin suplețe, diplomație și intuiția momentului potrivit.

În același sector al banilor, din 10 februarie, își va începe tranzitul și planeta Venus; până pe 6 martie, ea va permite valorificarea unor situații care le va oferi șansa de „a-și schimba viața” prin opțiuni inspirate, norocoase, care le pot deschide noi perspective profesionale sau personale de progres financiar; cel mai favorabil moment se conturează în preajma zilei de 18 februarie.

Între 7 februarie, după ora 21:13′, și dimineața zilei de 10 februarie, griji și stres provocate de evoluția unor activități în plan profesional, oficial ori public care le vor mobiliza toate resursele. Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, controverse sau chiar conflict deschis cu un apropiat. Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, stare organică stabilă, dar nu neapărat relaxată, care să le dea senzația de confort interior; uneori oboseală, moleșeală, dezinteres pentru unele activități; randament scăzut.

Atenție la contradicțiile sau la situațiile dificile care se pot naște între13 și 17 februarie în relațiile Vărsătorilor cu părinții sau cu rudele în vârstă; este vorba de evenimente neprevăzute care schimbă datele unei relații sau care vor impune luarea unor măsuri de susținere a acelora cu asumarea unor responsabilități noi.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE