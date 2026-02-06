„Mi-au spus clar: nu e smart să mergi acolo”

Vloggerul olandez Tom van den Heuvel, cunoscut pe YouTube pentru clipuri filmate în zone considerate „problematice”, a ajuns recent în București. Unul dintre lucrurile pe care a vrut să le verifice personal a fost Ferentari, cartier despre care auzise doar povești negative.

„Ferentari. E o zonă bună? Nu? O să văd”, spune el chiar la începutul filmării, după ce mai mulți oameni l-au avertizat să nu se ducă acolo.

Un taximetrist i-a spus direct: „Dacă văd că filmezi și că nu ești de-al locului, ai 100% șanse să fii jefuit”. Altul i-a arătat o stradă și i-a spus că este „cea mai periculoasă din Ferentari”. Cu toate astea, vloggerul a coborât din mașină și a pornit pe jos.

Primele minute în cartier: „E creepy”

Ajuns în Ferentari, primele imagini sunt departe de a fi prietenoase. Blocuri vechi, pereți plini de graffiti, gunoaie aruncate și o liniște apăsătoare.

„E creepy, nu-i așa?”, spune el în timp ce merge printre clădiri. Recunoaște că se simte „ciudat” și că mulți oameni evită camera sau nu vor să vorbească. Totuși, continuă plimbarea, fără pază, deși fusese sfătuit să vină cu „securitate”.

„Mi s-a spus să iau securitate cu mine, dar n-am făcut-o”, explică el.

Oamenii nu vorbesc engleză, dar mesajul e clar

Pe parcurs, încearcă să vorbească cu mai mulți localnici. Mulți nu știu engleză sau nu vor să apară pe cameră. Cei care acceptă, însă, îi spun același lucru: reputația cartierului este exagerată.

Un bărbat îi spune direct: „E exagerat. Lumea doar vorbește”.

Vloggerul reacționează imediat că „realitatea e puțin diferită față de ce citești pe internet”.

„Acum 40 de ani era periculos. Acum e liniște”

Momentul care îi schimbă clar perspectiva este discuția cu o femeie care vorbește engleză. Ea îi explică de unde vine faima proastă a Ferentariului: „Acum 40 de ani era periculos. Era nebunie. Acum e mai mult liniște”, îi spune aceasta.

Îl asigură că „dacă îți vezi de treaba ta, nu te deranjează nimeni” și mai adaugă un detaliu important, că „prețurile la case sunt mai mici din cauza reputației, nu pentru că ar fi periculos”.

Nimeni nu l-a oprit, nimeni nu l-a amenințat

Vloggerul a observat însă un lucru care l-a surprins chiar și pe el: „Nimeni nu mi-a spus să opresc filmarea. Nimeni nu m-a amenințat”, a spus el, după ce a mers zeci de minute prin cartier.

Deși recunoaște sărăcia și problemele vizibile, spune că experiența reală nu seamănă cu poveștile alarmiste citite înainte.

„Problema numărul unu nu e infracționalitatea”

După ce părăsește Ferentariul și ajunge din nou în alte zone ale Bucureștiului, vloggerul trage o concluzie mai amplă, bazată pe discuțiile purtate cu oameni din mai multe cartiere.

„Cel mai mare lucru pe care îl aud peste tot în București nu e despre siguranță. E despre corupție”, spune el, după ce mai mulți localnici i-au repetat același lucru.

Comentariile internauților merg însă chiar mai departe decât concluzia lui. Unul dintre cele mai apreciate spune că „cel mai periculos loc din România e mai sigur decât Berlinul”, în timp ce altul glumește: „Cel mai rău lucru din Ferentari e că oamenii nu vorbesc engleză”.

La finalul filmării, vloggerul rezumă experiența sa din București: „Nu poți crede tot ce vezi pe internet. Trebuie să vezi singur și să-ți faci propria părere”.

