Potrivit aceleiași surse, urmează să fie închis și serviciul din Bulgaria, în timp ce serviciul maghiar al Europa Liberă a fost desființat în noiembrie 2025, în contextul vizitei premierului ungar Viktor Orban la Washington.

Europa Liberă, care are aproximativ 20 de angajați în România, este continuatorul Radio Europa Liberă, post de radio ce a transmis în perioada comunistă și până în 2008, când România a aderat la Uniunea Europeană. În 2018, pe fondul intensificării fenomenului dezinformării, publicația a revenit în România cu misiunea de a sprijini presa independentă și valorile democratice.

„Sperăm în mod special ca transmisiunile noastre, realizate de jurnaliști locali, să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, să promoveze valorile și instituțiile democratice și să susțină dezbaterile în ambele țări despre locul lor în NATO, în Uniunea Europeană și în celelalte organizații occidentale. Așteptăm să intrăm în parteneriat cu media locale independente și cu societatea civilă”, declara în 2018 Thomas Kent, președintele companiei REL/RL.

La momentul relansării din 2018, Sabina Fati, fostă jurnalistă la România Liberă, a fost numită director al publicației. Din 2020, conducerea a fost preluată de Elena Vijulie, care continuă să ocupe acest post.

Europa Liberă s-a remarcat de-a lungul anilor prin investigații importante. Un exemplu este ancheta realizată de Oana Despa, care a expus practica parlamentarilor români de a solicita deconturi pentru chirii, în ciuda faptului că locuiau deja în București. Investigația a dus la modificarea legislației.

În octombrie 2025, publicația s-a situat în topul surselor citate în mass-media, fiind urmată în top de HotNews, Recorder, G4Media și Snoop.

Reprezentanții Europa Liberă nu au putut fi contactați pentru a comenta asupra deciziei de închidere a redacției din România, notează Pagina de Media.

