De ce se vinde mașina lui Iohannis

Mașina face parte din evenimentul „Time to Bid – Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”, programat pe 24 februarie, de la ora 18.00. Licitația are loc atât fizic, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, cât și online, pe platforma Artmark Live. Accesul publicului este liber.

Autoturismul este vândut în baza unei hotărâri a Consiliului Local Sibiu, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol. Potrivit organizatorilor, mașina a fost folosită rar și are un kilometraj de aproximativ 120.000 de kilometri. Audi-ul este descris ca fiind într-o stare tehnică bună, complet funcțional, cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment. Uzura este considerată normală pentru anul de fabricație.

Modelul Audi A6 a fost, timp de ani buni, o alegere standard pentru flote oficiale din Europa, datorită echilibrului dintre discreție, confort și prestanță. Presa internațională a relatat în trecut că și regele Charles III a utilizat un Audi A6 în flota sa oficială, un detaliu care a consolidat statutul acestui model în zona transportului instituțional.

Ceasuri de aur și branduri grele, în aceeași licitație

Dar mașina nu este singura atracție a evenimentului. Licitația „Time to Bid” aduce la un loc ceasuri și accesorii de lux semnate de Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller și Vacheron Constantin.

Multe dintre piese sunt realizate din aur, ceea ce le crește valoarea și le face atractive nu doar pentru colecționari, ci și pentru cei care caută obiecte de lux sub prețul de listă.

Seria Rolex include 11 ceasuri, printre care un Datejust II din aur și oțel, cu diamante, realizat în 2023, cu preț de pornire de 10.000 de euro, semnificativ sub prețul de listă de aproximativ 18.000 de euro.

Printre piesele rare se numără un Franck Muller Conquistador din aur, fabricat în 2010, cu preț de pornire de 27.000 de euro, un set de colecție Omega cu design Gilbert Albert, din 1964, format din ceas și colier de aur, precum și un TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360, ediție limitată, cu preț de pornire de 10.000 de euro.

