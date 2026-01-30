Chiar dacă postul din Pache Protopopescu nu a anunțat ce se va întâmpla în continuare cu prezentatorul, PRO TV a dezvăluit deja că în locul emisiunii „La Măruță” vor fi difuzate, între orele 14.00 și 17.00, serialele „La marginea lumii” (titlul original: „Uzak Șehir”), „Leyla” (titlul original: „Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”) și „Lecții de viață”.

Apoi s-a aflat despre Cătălin Măruță că ar fi avut la PRO TV un salariu de 12.000 de euro lunar, fără care va rămâne începând cu 6 februarie 2026. Iar acest lucru pare că a făcut-o pe Eva Măruță să își facă griji că tatăl ei o va muta la altă școală!

„Dacă tu acum nu mai ești la emisiunea «La Măruță», cum ne plătești școala? Vrei să îți împrumut, că eu pot să te ajut. De la ziua mea, de la bunici, din proiecte. Dacă vrei, eu te ajut. Dar o ai și pe mama și te ajută și ea. Te ajutăm toți, și bunicii”, a spus Eva Măruță în podcastul „Acasă la Eva”.

„De unde ai tu bani? De la film, din reclame! Dar tu chiar crezi că eu nu mă descurc?”, a fost răspunsul oferit de Cătălin Măruță. Iar dialogul dintre cei doi a continuat:

Eva Măruță: „Hai că te descurci, nu am zis asta. De unde improvizezi tu? De unde până unde ai ajuns la asta? Eu cred că tu o să te descurci, dar eu ziceam dacă mai poți să plătești școala, pentru că mie îmi place foarte mult școala la care sunt și vreau să știu dacă mai putem merge acolo”

Cătălin Măruță: „Normal, Eva, pentru că asta este datoria părinților. Să aibă grijă de copiii lor, indiferent ce se întâmplă în viața lor. Să știi că și eu și mama ta am fost niște oameni care întotdeauna ne-am gândit la viitorul vostru și întotdeauna ne-a preocupat acest lucru, să fiți bine, să vă terminați școala și să o apucați pe un drum în viața voastră”

Potrivit informațiilor care au apărut de-a lungul timpului în presă, școala la care merge Eva Măruță costă între 12.200 și 18.400 de euro pe an, în funcție de nivelul de studiu.

Astfel, chiar dacă școala unde învață Eva Măruță costă până la 18.400 de euro, iar Cătălin Măruță a rămas fără salariul lunar de 12.000 de euro, prezentatorul și-a asigurat fiica de faptul că nu va fi mutată la altă instituție de învățământ după ce el a rămas fără emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.