Cătălin Măruță enumeră în fiecare ediție a emisiunii sale măsurile de protecție pe care telespectatorii să le ia împotriva coronavirus, însă acasă are și el propria ”echipă” de instructaj. Fiul său, David (care recent a aniversat în condiții de ”carantină” împlinirea a 9 ani) și micuța Eva Maria au învățat pe de rost măsurile de siguranță necesare. După ce Andra și Măruță le-au explicat despre pandemie, David și Eva Maria au înțeles situația și s-au mobilizat pentru binele familiei. Astfel, copiii îi reamintesc zilnic tatălui care trebuie să plece la televiziune cum să se protejeze.

”Copiii mei se simt în singuranță și conștientizează că oamenii se ajută reciproc. Știu că cei mari muncesc la măsuri pentru ca, în cel mai scurt timp, ei să se ducă din nou la școală, grădiniță ori la petreceri, în siguranță. David și Eva (4 ani) s-au implicat în situația pe care o cere însăși rutina mea profesională. Atunci când plec din casă să am mască, Eva îmi mai pune și câteva în buzunare, de asemenea șervețele dezinfectante, extra, câteva perechi de mânuși de unică folosință. Și de gura lor nu uit să mă descalț la intrare, să dau jos geaca și mi se indică explicit că trebuie să mă spăl pe mâini. După care putem vorbi”, ne relatează Cătălin Măruță procedura impusă de pandemia de coronavirus, care a devenit literă de lege pentru copiii săi. Micuții nu doar că respectă regulile de igienă, dar se asigură că și părinții lor țin cont de proceduri.

”Luni l-am aniversat pe David acasă, în curte. Am fost fost doar noi, am limitat, toți conștienți de riscuri, orice prezență, chiar și din marea noastră familie. A fost ceva inedit, nu ne-am simțit deloc izolați. Internetul a făcut ca toți prietenii sărbătoritului să-i fie aproape, au curs mesaje video inclusiv de la Selly, vloggerul său preferat, de la Magicianul Robert Tudor. Avem timp să facem și o petrecere. Cert e că vom ține mereu minte această aniversare. Am fost noi și un tort”, ne spune prezentatorul tv în vârstă de 42 ani.

