Emisiunea „La Măruță”, una dintre cele mai longevive și iubite producții de daytime din România, aniversează astăzi 18 ani. Din 2007, de luni până vineri, prezentatorul Cătălin Măruță și invitații săi au adus negreșit divertisment, povești de viață inspiraționale, momente emoționante, interviuri memorabile și provocări devenite virale, în casele românilor.

18 ani de „La Măruță”

De-a lungul acestor ani, „La Măruță” a crescut alături de publicul său, transformându-se într-o emisiune despre și pentru oameni. Cu sute de invitați din toate domeniile, de la artiști consacrați la oameni obișnuiți cu povești extraordinare, show-ul a oferit mereu un mix unic între informație, emoție și entertainment.

Despre această aniversare impresionantă, Cătălin Măruță a mărturisit: „18 ani… o viață întreagă de emoții, oameni, povești și momente care mi-au rămas în suflet. Am crescut odată cu această emisiune și cu cei care ne urmăresc zi de zi.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost parte din drum: colegi, invitați și public pentru că, datorită lor, această emisiune nu e doar o producție TV, ci o bucată din viața mea”. Astfel, în ediția specială de ieri, prezentatorul a avut parte de o provocare neașteptată: a fost testat cu poligraful.

Cătălin Măruță, testat cu poligraful

A primit mai multe întrebări, iar testul nu l-a ocolit nici în privința salariului, a colegilor care poate i-ar dori locul sau a invitaților care i-au scăzut ratingul în direct. Cătălin Măruță a răspuns cu umor, chiar și atunci când poligraful a arătat o „creștere” de tensiune. Greta, colega lui, i-a adresat toate întrebările, iar Octavian a fost cel care a interpretat poligraful.

Greta, colega lui: Salariul tău crezi că se apropie de salariul Andreei Esca?

Măruță: Niciodată, cred!

Greta: Cred că ai ceva de spus… ești cam nesincer aici, Cătălin. Avem un „spike” pe grafic!

Octavian: Cătălin? Cătălin?

Măruță: Nu… au crescut… echipa!

Greta: Cătălin, fii sincer!

Cătălin: N-a fost!

Greta: Nu prea ai fost sincer…

Cătălin: Greta, eu zic să depășim momentul ăsta…

