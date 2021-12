Încă de când copiii au venit pe lume, Andra și Cătălin Măruță nu s-au ferit niciodată să îi arate publicului larg, fie prin intermediul rețelelor de socializare, fie la diverse emisiuni TV. David Măruță și Eva au apărut în multe reclame, emisiuni de televiziune, ședințe foto, fiecare are pagina de Facebook, de Instagram, chiar și canal de YouTube.

David Măruță a afirmat în repetate rânduri că își dorește să îl urmeze în carieră pe tatăl lui, să devină prezentator. Băiatul deja a început, are propria emisiune la un radio pentru copii. Eva are talent la muzică, face cursuri de pian, așa că vrea să devină o mare cântăreață, la fel ca mama ei. Cu toate acestea, micuța e atentă și la cariera tatălui ei.

Eva Măruță, în vârstă de șase ani, l-a atenționat pe Cătălin Măruță. Prezentatorul a primit indicații de la fiica lui pentru felul în care prezintă emisiunea de la Pro TV. „Am înțeles că e ceva ce nu-ți place la mine la emisiune”, i-a spus Cătălin Măruță Evei, care se afla în mașină, înainte să plece la școală.

„Da, nu-mi place la tine pentru că tu… Uite, te imit. Bună ziua, oameni dragi, ăăă, noi astăzi facem ăăă, o emisiune ăăă. Tot te oprești și faci ăăă. Ia vorbește”, îl atenționează Eva pe Măruță. Cătălin Măruță a făcut apoi un exercițiu pentru a-i arăta fetei lui că nu face așa, poate vorbi cursiv.

Vedetele, deranjate de interviurile lui Cătălin Măruță

Recent, Cătălin Măruță a fost reclamat de Simona Sensual la CNA. Simona Sensual susține că prezentatorul Cătălin Măruță și invitații lui ar fi ironizat-o în direct la TV și astfel imaginea i-a fost prejudiciată. Ediția emisiunii „La Măruță” la care aceasta face referire este cea din 16 noiembrie, la rubrica „Sosurile picante”.

Și Bianca Drăgușanu e supărată pe Cătălin Măruță. Ea spune că în culise a vorbit un lucru cu producătorul și cu el, însă în direct, totul s-a schimbat. „Sunt dezamăgită pentru că, deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

Bianca Drăgușanu nu e singura vedetă dezamăgită de prezentatorul de la Pro TV. Și Alexandra Stan e supărată pe Cătălin Măruță. „Am avut o întâmplare în emisiunea lui Cătălin Măruță și m-a deranjat, a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste decizia luată de managementul meu.”, a declarat cântăreața în luna august.

