Cătălin Măruță a explicat că el și Andra au luat parte la eveniment, au o relație foarte bună cu Pepe, chiar dacă el și Raluca Pastramă, finii lor, s-au despărțit. Prezentatorul și cântăreața nu l-au botezat însă pe băiețelul artistului și al lui Yasmine, noua lui soție.

La botezul din weekend, nași au fost membri ai familiei lui Pepe și ai lui Yasmine, după cum a dezvăluit Cătălin Măruță. „Weekendul asta se pare că am fost din nou nași, de data asta la băiatul lui Pepe. Pe lângă faptul că nu ne-a sunat nimeni să ne întrebe, toți și-au dat cu presupusul. Toți au scris ca și cum așa ar fi.

Am fost la botezul lui Pepe, la botezul băiețelului lui Pepe și e normal, avem o relație minunată cu acești oameni. (…) NU, nu am fost nași. Ne sunt foarte dragi oamenii ăștia, Pepe e unul dintre cei mai faini oameni pe care eu îi cunosc, dar nu am fost noi nașii copilului”, a explicat Cătălin Măruță pe Facebook.

Și a continuat: „S-a scris că am izbucnit în lacrimi. Pe bune? De ce să izbucnim în lacrimi? Eram doar fericiți că suntem acolo. Nimeni nu a izbucnit în lacrimi. (…) Nu suntem noi nași. Suntem foarte buni prieteni cu Pepe, cu soția lui, cu toată familia lui, am rămas prieteni și cu Raluca.

Familia a fost de data aceasta aleasă. Giani a fost nașul”, a explicat prezentatorul.

La botezul băiețelului lui Pepe au venit și nume cunoscute din showbiz, potrivit Fanatik. Printre invitați s-au numărat și Connect-R, dar și nea Mărin. Atmosfera a fost întreținută de Diana Matei și taraful ei.

Andra și Cătălin Măruță au fost nașii de cununie ai lui Pepe cu Raluca Pastramă. Cei doi au divorțat și și-au refăcut viețile, artistul e căsătorit acum cu Yasmine.

