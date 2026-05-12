Ce a făcut Amalia Enache după ce a văzut că un kilogram de corcodușe costă 80 de lei în Piața Obor: „Cică e trend”

Așa cum era de așteptat și cum se întâmplă în fiecare an în această perioadă, informațiile s-au viralizat pe internet, deoarece prețul este unul foarte mare.

După ce s-a spus că prețul pentru un kilogram de cireșe este de aproximativ 100 de lei, unii artiști din țara noastră au vorbit pe marginea acestui subiect.

„Mie personal mi se pare o aberație prețul cireșelor. Ok, prețul carburantului este scump în prezent și cumva ai cum să justifici acum, pentru că, după ce sunt culese, necesită transport. Trăim într-o țară cu mulți pomi fructiferi: eu am cireși în curte și, din fericire, nu cumpăr. Îmi plac enorm de mult! Realitatea tristă este că sunt foarte multe familii care nu își pot permite un trai decent în România, avem mult mai multe probleme”, a spus Vlad Musta în exclusivitate pentru Libertatea.

Între timp, prețul cireșelor a scăzut în piețele din România, însă a crescut prețul corcodușelor. Iar Amalia Enache, prezentatoarea știrilor de la PRO TV, a ajuns în Piața Obor, acolo unde prețul pentru un kilogram de corcodușe a ajuns la 80 de lei.

„Totuși, azi am văzut corcodușe verzi la 80 de lei kilogramul în Obor, dar am luat cireșe de mai cu 20 de lei. Aveți vreo explicație? P.S.: M-am dumirit! Cică e trend pe TikTok. Corcodușe trend”, a scris Amalia Enache pe Facebook.

Astfel, după ce a văzut cât costă un kilogram de corcodușe, vedeta de la PRO TV a decis să cumpere… cireșe! Asta pentru că prețul a scăzut până la 20 de lei pentru un kilogram.

„Exact despre ele vorbeam și eu cu mama acum vreo săptămână. Azi însă zicea cineva că mănâncă de ceva vreme corcodușe din astea și că sunt mai degrabă ca niște prune verzi, așa, aromate”, a fost comentariul pe care Andreea Marinescu, și ea prezentatoare la știrile PRO TV, i l-a lăsat Amaliei Enache în dreptul postării de pe Facebook.

„Eu cred că și ale noastre cresc așa. E etapa aceea fix înainte să fie coapte bine și prea dulci”, i-a răspuns Amalia Enache colegei sale de la PRO TV.

