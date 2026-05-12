Schimbări importante pentru etichetarea mierii

Regulile actuale permit folosirea termenilor generali „UE și non-UE” pentru amestecurile de miere, fără precizarea sursei exacte. Începând cu mijlocul lunii iunie, această practică va fi interzisă, iar comercianții vor fi obligați să menționeze pe etichetă proporțiile și țările de origine ale mierii.

„Momentan, nu știm de unde provine, ce conține. Acum, etichetarea va fi mai transparentă”, a explicat Ioan-Cosmin Herța, apicultor din satul Galeș, județul Sibiu, pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO.

Intervențiile românești la Bruxelles

Herța, fondatorul brandului Herța Bio Apicole, a fost un actor cheie în adoptarea acestor modificări. El a purtat discuții directe cu Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură și Alimentație, și a accentuat problemele legate de importurile masive de miere din China și Ucraina.

„Am fost la Bruxelles, am obținut o modificare a legii etichetării. Este un pas pentru o concurență mai corectă și pentru protejarea producătorilor serioși”, a spus Herța.

Apicultorul a fost premiat anul trecut de Comisia Europeană în cadrul EU Organic Awards, recunoaștere care, subliniază potențialul agriculturii ecologice din România.

„Este dovada că munca cinstită și valorile autentice pot pune România pe harta organică a Europei”, a mai declarat el.

Îngrijorări privind aplicarea în România

Deși modificarea legislativă europeană este un progres, aplicarea la nivel național este incertă. „Am cerut sprijin parlamentar pentru implementare. Rămâne de văzut cine va lua atitudine”, a subliniat Herța. În România, apicultorii se confruntă cu o concurență neloială din cauza importurilor ieftine.

„Nu poți să lupți cu produse care intră în țară la un dolar kilogramul. Marile magazine vând mierea la prețuri foarte mici, iar consumatorii cred că este controlată”, a adăugat el.

Subvenții pentru apicultorii europeni

O altă soluție discutată la Bruxelles este acordarea unei subvenții directe pentru familiile de albine. În prezent, sectorul beneficiază de Programul Național Apicol, care decontează anumite achiziții, dar nu oferă ajutor direct.

„Ni s-a promis o subvenție de aproximativ 12 euro pe familie de albine. Ar fi o gură de aer pentru apicultura românească”, a explicat Herța.

Reguli valabile din 2026

Noile reglementări pentru etichetarea mierii vor intra în vigoare la nivel european începând cu 14 iunie 2026. Mierea produsă anterior acestei date va putea fi vândută până la epuizarea stocurilor, ceea ce înseamnă o perioadă de tranziție pentru consumatori și producători.

Aceste schimbări fac parte din Directiva privind micul dejun, care armonizează standardele de calitate pentru mai multe produse alimentare, inclusiv sucuri, gemuri și lapte condensat. Scopul este protecția consumatorilor împotriva produselor sub standarde.

