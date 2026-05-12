Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului a fost depus la Teatrul Național Cluj-Napoca, iar sute de oameni au venit să îi aducă flori și să își ia rămas-bun. Holul instituției s-a umplut de coroane funerare, flori albe și mesaje de condoleanțe. Cei care l-au admirat pe actor au stat în liniște la căpătâiul acestuia, într-o atmosferă apăsătoare, potrivit viva.ro.

Potrivit imaginilor apărute, mulți dintre cei prezenți au fost vizibil afectați de dispariția actorului. La un moment dat, o femeie a fost surprinsă stând lângă sicriu, cu capul plecat, luându-și rămas-bun de la actor.

Mesaje de condoleanțe și reacții emoționante după moartea actorului

După anunțul morții lui Ioan Isaiu, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de condoleanțe și reacții din partea celor care l-au cunoscut sau i-au urmărit cariera.

„Drum lin, om frumos!”, „Dureros de trist pentru cei apropiați și dragi. Sincere condoleanțe”, „Dumnezeu să îi dea lumină veșnică”, „Of, Doamne, cât de trist, ce tânăr a plecat, ar fi avut multe de făcut, mai ales să ne bucure sufletul, cu talentul lui. Odihnă veșnică!”, sunt doar câteva dintre mesajele publicate online.

Ioan Isaiu a murit după ce a suferit un infarct în timpul repetițiilor pentru un nou proiect artistic. Potrivit informațiilor apărute, actorul s-ar fi prăbușit pe scenă, iar cei aflați lângă el au început imediat manevrele de resuscitare.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a ajuns la fața locului în câteva minute, însă eforturile medicilor, care au continuat aproximativ 50 de minute, nu au reușit să îi salveze viața.

Înmormântarea va avea loc pe 13 mai, la Dej

Slujba de înmormântare a actorului va avea loc miercuri, 13 mai 2026, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime.

Și reprezentanții Teatrul Național Cluj-Napoca au transmis un mesaj după moartea actorului. „Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit!”, a transmis instituția.

Moartea lui Ioan Isaiu a provocat un val de reacții în lumea teatrului și a filmului românesc, actorul fiind cunoscut atât pentru rolurile sale de pe scenă, cât și pentru aparițiile din seriale și producții de televiziune.

