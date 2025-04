Cătălin Scărlătescu a ajuns pe mână medicilor după ce a luat o infecție “ciudată” care i-a pus capac. A urmat un tratament riguros și s-a deplasat cu cadru timp de o lună.

“Cu greutatea, în momentul de față, sunt bine. Am avut o problemă de sănătate. Am fost într-o vacanță și am luat o infecție ciudată și am scăpat de câteva kilograme, dar a trebuit să merg cu cadru. S-a întâmplat în ianuarie”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru FANATIK.

“M-a mușcat o scolopendră, ceva. Vreo lună de zile am tot tras, dă-i injecții, dă-i pe dracu. Dar sunt bine, viu, nevătămat și cu 9‑10 kilograme mai jos. Tot răul a fost spre bine. Mi s-a întâmplat și mie, și lui Seleși, și lui Selly și mai multora. Am fost separați, dar toți am ajuns la spital, în zona aia. Toți. Unul gastronomic, altul negastronomic, dar toți am ajuns la spitale. E ciudat”, a mai adăugat Scărlătescu pentru sursa citată.

Cătălin Scărlătescu a povestit și despre show-ul „Pe drumul gustului”, Show ce se va difuza pe Voyo și unde va face echipă cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

„Ne-am adunat să mâncăm, să bem ceva frumos, să vedem un filmuleț, să vedem o nouă emisiune nu gândită, ci jucată de noi, creată de noi. Născută din dorința noastră de a ne plimba și de a descoperi locuri, oameni, și mâncăruri frumoase.

Prima dată se alege șeful de echipă. În fiecare deplasare, unul e șef și ceilalți doi muncesc. Și ne bucurăm să mergem pe drumul gustului, căutăm niște rețete incredibile, găsim niște oameni spectaculoși, gustăm ce gătesc ei. După care noi trebuie să facem o replică la tot ce am văzut, simțit, mirosit, înțeles din zona respectivă. După care vin acei oameni spectaculoși, gustă din mâncare și unul câștigă”, a declarat Cătălin Scărlătescu la evenimentul de inaugurare a emisiunii.

