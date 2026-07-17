Unde vor putea merge brăilenii la plajă și piscină în weekend

În acest sezon estival, bazinul fostului ștrand pentru copii din municipiu este inaccesibil, după ce firma care îl administra a renunțat la concesiune. Primăria Brăila promite investiții viitoare pentru transformarea locului într-un aqua park modern, însă detaliile și termenul de finalizare rămân neclare.

Două piscine inaugurate în 2025, „Adriano” și „Palace by Orient”, continuă să atragă clienți, deși au ajustat prețurile pentru a reflecta scăderea puterii de cumpărare a populației. Potrivit portalului de știri locale Obiectivbr.ro, iată prețurile pentru șezlonguri la piscinele din Brăila:

Cât costă un șezlong la piscinele din Brăila

Tarifele de intrare variază între 50 lei (luni-joi) și 80 lei (weekend, șezlong inclus). Anul trecut, prețurile erau semnificativ mai mari, fiind de 130 lei în timpul săptămânii și 150 lei în weekend, incluzând un voucher de consumație de 50 lei. Piscina are o adâncime între 1,3 și 1,5 metri, cu o zonă dedicată copiilor.

Această locație este deschisă de miercuri până duminică, cu tarife între 80 lei și 120 lei pentru adulți, în funcție de zi, iar copiii plătesc între 50 lei și 70 lei. Copiii sub 7 ani au acces gratuit. În 2025, prețurile erau mai ridicate, ajungând la 120 lei în timpul săptămânii și 150 lei în weekend.

Locațiile din afara orașului, precum „Unique Garden” din Vărsătura și „Hangar Pub” din Baldovinești, rămân populare.

Această piscină restrânge numărul de șezlonguri la 70 pentru a oferi o experiență mai relaxantă. Tariful rămâne 50 lei, dar voucherul de consumație a fost redus de la 100 lei la 50 lei.

Cu 250 de șezlonguri disponibile, tarifele de acces sunt de 40 lei în timpul săptămânii și 60 lei în weekend. O noutate este introducerea cursurilor de inițiere în înot pentru copii, după ora 18.00.

Cât costă șezlongurile în stațiunea Lacul Sărat din Brăila

Deși plaja principală administrată de Unita Turism este închisă, plajele private, Irina, Perla și Alma continuă să atragă vizitatori, cu tarife ușor majorate.

Pe plaja Irina, tarifele sunt de 40 lei pentru adulți și între 15-30 lei pentru copii, în funcție de vârstă. În 2025, prețurile erau mai mici, pornind de la 35 lei pentru adulți.

La plaja Perla, administrată de Ministerul Muncii, costurile sunt de 45 lei pentru adulți și 15 lei pentru copii. Anul trecut, prețurile erau de 35 lei pentru adulți și 10 lei pentru copii.

Plaja Alma este considerată cea mai luxoasă locație din stațiune are tarife între 80-120 lei pentru adulți și între 40-60 lei pentru copii, în funcție de zi și de vârstă. După ora 17.00, prețurile scad la jumătate.

Prețurile pentru șezlonguri pentru o zi de plajă în Grecia

La plajele de lux din Brăila, tariful șezlongului se apropie de cel din Grecia. De la Thassos și Halkidiki, accesibile cu mașina, până la insulele Lefkada sau Creta, prețurile pentru șezlonguri în Grecia variază substanțial în funcție de popularitatea zonei și de proximitatea față de linia mării.

În Thassos, politica „șezlong gratuit în schimbul unei băuturi” dispare treptat de pe plajele renumite. Pe Marble Beach sau Paradise Beach, un set de două șezlonguri și o umbrelă costă în 2026 între 20 și 35 de euro pe zi, fără consumație inclusă. În zonele mai puțin comerciale, turiștii mai pot găsi șezlonguri incluse în prețul unei consumații minime de 15-20 de euro de persoană.

Pe coasta ionică, insula Lefkada propune tarife adaptate reliefului spectaculos. Pe plajele celebre din vest, precum Kathisma sau Porto Katsiki, unde spațiul amenajat este limitat de stânci, prețul unui set pornește de la 30 de euro și depășește frecvent 50 de euro în plin sezon. Locurile se ocupă de la primele ore ale dimineții, iar taxa de închiriere rămâne fixă, indiferent de consumație.

Creta, cea mai mare insulă a Greciei, oferă cea mai mare diversitate de prețuri. În stațiunile din nord, precum Hersonissos sau Malia, tarifele sunt competitive, variind între 15 și 25 de euro pentru un set complet. În schimb, în zonele protejate precum Elafonisi sau laguna Balos, prețurile sunt reglementate de municipalități la 20-30 de euro, însă facilitățile sunt limitate din considerente ecologice.

Unde sunt cele mai scumpe șezlonguri de pe plajele din Grecia continentală

Brațul Halkidiki menține o abordare mixtă, influențată de fluxul mare de turiști. În Kassandra, zona cluburilor de plajă, un set standard pornește de la 25 de euro în rândurile din spate și ajunge la 50-60 de euro pe zi la buza apei. Pe brațul Sithonia, atmosfera este mai relaxată, iar prețurile medii se situează între 15 și 30 de euro, deși multe baruri impun o consumație obligatorie suplimentară pentru rezervarea locului.

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