Vedeta a decis să clarifice lucrurile pe o rețea de socializare, unde și-a asigurat fanii că nu a renunțat la muzică.

„Uneori mă întâlnesc cu oameni care îmi spun, cu toată sinceritatea: Paula, de ce nu mai scoți piese? De ce nu le vedem? Ne este dor de muzica ta. De fiecare dată zâmbesc și le răspund același lucru: muzica există. Nu m-am oprit niciodată din a crea. La anul se împlinesc 30 de ani de când am pornit pe acest drum. Trei decenii care au trecut ca o rază de lumină și în care lumea s-a schimbat enorm. Inclusiv felul în care muzica ajunge la oameni.”

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Paula Seling: „ M-am adaptat acestor schimbări atât cât am simțit că pot”

Artista explică faptul că nu este vorba de lipsa de producție, ci de schimbarea radicală a canalelor de distribuție. Dacă la debutul ei, televiziunile, radiourile și presa scrisă propulsau un cântec către public, în prezent, platformele online și algoritmii lor joacă un rol esențial.

În fața acestei noi realități, Paula Seling recunoaște că a ales o cale bazată pe principii, refuzând să facă un compromis de dragul vizualizărilor rapide.

„M-am adaptat acestor schimbări atât cât am simțit că pot, fără să pierd ceea ce cred că este cel mai important: autenticitatea. Am ales să rămân eu însămi, să nu alerg după orice tendință doar pentru a fi văzută și să las muzica să vorbească înaintea strategiilor,” a mărturisit ea.

Paula Seling: „Vă invit să îi dați această șansă”

Un simplu gest în comunitatea online – un comentariu, o distribuire sau salvarea unei piese într-o listă de redare – reprezintă singurul semnal pe care algoritmii îl înțeleg pentru a duce acea piesă mai departe.

„Astăzi, o piesă ajunge mai departe doar dacă cei care o ascultă îi dau, la rândul lor, șansa să călătorească. Un comentariu, o distribuire, un like, o salvare sau trimiterea melodiei unui prieten îi transmit algoritmului că acel conținut merită să fie descoperit și de alți oameni. Dacă muzica mea v-a însoțit vreodată într-un moment important al vieții, dacă v-a adus liniște, speranță sau bucurie și simțiți că merită să ajungă și la alți oameni, vă invit să îi dați această șansă”, este îndemnul artistei.

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