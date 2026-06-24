Răspunsul oferit de Cătălin Scărlătescu după ce a fost întrebat despre noua lui iubită: „Să iasă în față”

Într-o pauză de filmare am stat de vorbă cu nimeni altul decât Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei trei jurați ai emisiunii de la PRO TV.

Printre altele, chef-ul ne-a vorbit despre încrâncenarea dintre cei trei jurați în momentul în care intră în emisiune, chiar dacă în viața de zi cu zi Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt prieteni foarte buni.

Aceeași rivalitate între jurații de la MasterChef și după ani de filmări

„Nu s-a schimbat absolut nimic. Încrâncenarea dintre noi cred că va fi și după ce vom înceta să mai existăm pe planeta asta. Undeva tot o să ne întâlnim și o să ne războim! La probe suntem foarte competitivi și ne-am dori oricare dintre noi să-i zdrobim pe ceilalți, dar în momentul în care se dă stop joc, ne revenim.

Râdem unii de alții și când nu suntem de față, și când jurizăm, și când nu jurizăm… Da, suntem niște glumeți! Noi glumim mult, foarte mult. Altfel n-am fi reușit să… Gândiți-vă că sunt mariaje care… Dar noi, care suntem de 15 ani în aceeași formulă și n-am avea niciunul curajul să ne schimbăm cu altcineva”, a spus Cătălin Scărlătescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Și, pentru că a adus în discuție mariajele, am fost curioși să aflăm chiar de la celebrul bucătar detalii despre relația lui pe care încearcă să o țină cât mai departe de ochii publicului.

„Nu vedeți că Scărlătescu nu e ăla care să iasă în față și să spună… Viața mea privată e viața mea privată, nu pot să vă spun…”, a răspuns Cătălin Scărlătescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Unde a fost Cătălin Scărlătescu în vacanță

Fiind în perioada vacanțelor, când mulți români pleacă în străinătate în concediu, l-am întrebat pe juratul de la MasterChef și ce planuri are în aceste luni.

„Am avut o ieșire foarte scurtă în Italia, iar acum plec două săptămâni cu barca. E varianta mea de concediu pe barcă de două săptămâni. E plăcerea mea vinovată, n-am ce să fac! Am fost într-o săptămână cu barca și acum plec două săptămâni”, a adăugat Cătălin Scărlătescu.

Vedeta de la PRO TV ne-a dezvăluit că a fost și în Franța, iar de acolo a rămas cu un obicei.

„Acum sunt în modul franțuzesc. Am mers în Franța și îmi place dimineața, că mi-am adus aminte, omleta franțuzească! Nu seamănă cu nimic de pe planeta asta! Adică două ouă și 10 kilograme de unt. Mult unt, foarte mult unt”, a încheiat Cătălin Scărlătescu interviul pentru Libertatea.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.