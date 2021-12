Juratul de la „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena 1, vorbește foarte rar despre viața lui personală. De această dată, Cătălin Scărlătescu pare că nu se mai ferește în a da de înțeles că are o relație. El a plecat pe 6 decembrie, în vacanță, însă fără a preciza destinația. Înainte să se urce în avion, Cătălin Scărlătescu a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie, însă un detaliu a atras atenția tuturor. O femeie ține mâna pe brațul vedetei de la Antena 1, semn că acesta pleacă însoțit în vacanță.

Acum, conform spynews.ro, bucătarul a confirmat că este într-o relație serioasă, dar preferă să păstreze discreția, la fel cum a făcut întotdeauna. Nu s-a afișat niciodată la emisiuni cu partenerele lui, nici la petreceri sau alte evenimente.

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor”, a declarat Cătălin Scărlătescu la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Chef Cătălin Scărlătescu are iubită

Sora lui Cătălin Scărlătescu l-a dat de gol în urmă cu câteva luni și a mărturisit că acesta nu mai este singur. În viața juratului de la „Chefi la cuțite” a apărut o femeie și au o relație extrem de discretă. Când a venit vorba despre viața sa amoroasă, vedeta de la Antena 1 a preferat să nu dea prea multe detalii.

„Relația este una foarte frumoasă și foarte asumată. Sper să fie cu happy-end. Eu așa sper și mă rog la Dumnezeu (n.r. – este femeia care-l va duce pe chef la altar). Ei doi stau împreună mai tot timpul, lucru nou pentru el, nu știu pentru ea. De data asta, este ceva foarte serios și special. Nu știam că ies, ei au fost plecați undeva, eu nu am putut să merg. Este fiert, nu mi-a spus nimic despre ceea ce au făcut până acum, de aici mi-am dat seama că e ceva serios, dar cred că o s-o ia la emisiuni și la filmări cu el, peste tot. M-aș bucura enorm (n.r. – ca ei doi să aibă copii), dar e alegerea fiecăruia. M-aș bucura enorm pentru că un copil este ceva minunat în viața fiecărui om”, a declarat sora lui Cătălin Scărlătescu la Antena Stars, în vara acestui an.

Citeşte şi:

Actrița Mara Oprea din serialul „Adela”, detalii din viața personală. Ce legătură are cu Alina Sorescu

Problemele cu care Gabriela Cristea s-a confruntat în această dimineață. Decizia luată de Tavi Clonda: „Am înjurat”

Cu ce se ocupă Sânziana Buruiană de când s-a mutat în Budapesta cu familia. „Câştig dublu şi lucrez o oră pe zi”

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a iubit cu Adrian Cristea și a fost căsătorită cu un alt mare fotbalist, iar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce relație a existat între Nuțu Cămătaru și Monica Gabor: ‘Mi-a adus-o mie primul și...’

Observatornews.ro Pregătiri pentru sfârşitul lumii: Cutia Neagră a Pământului va documenta posibila prăbuşire a civilizaţiei

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2021. Gemenii sunt deja înclinați spre lipsă de concentrare, ce duce la consecințe neplăcute

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă… cu doar puțină imaginație