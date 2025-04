După mutarea de la Antena 1 la Pro TV, lucrurile par că merg ca pe roate pentru Cătălin Scărlătescu, cel puțin în ceea ce privește viața lui profesională. Se dedică în continuare bucătăriei și pasiunii sale: pescuitul. Astfel, acesta anunță că și-a cumpărat o casă chiar în Delta Dunării, unde a ajuns prima oară acum 10 ani.

„Cine m-a dus în Delta, n-a știut să-mi arate. M-am dus pe la Sulina, am gătit ceva cu cineva și am plecat. N-am înțeles nimic. În schimb, cred că de vină este Dan Bittman. El m-a cărat în Delta la cineva și uite așa s-a nimerit să facă să-mi placă Delta foarte mult. Și acum mi-am și luat casă în Deltă. Adică voi deveni băștinaș cumva”, a spus bucătarul, care nu are în plan să se mute definitiv acolo, e doar o locuință de vacanță.

Ce planuri are Cătălin Scărlătescu

„N-am visat niciodată în viața mea că voi sta în Deltă, în pustietatea aia. Pentru că acolo, de exemplu, iarna, după ora 18.00 nu mai e nimic. Toată lumea se retrage. Vara, când a căzut soarele, la revedere. Nu mai găsești pe nimeni pe stradă. E o liniște. Ce-mi place mie în Deltă e că dorm. În București dorm 4-5 ore maxim, în Delta 9-10. Am dormit și 12 ore. Deci mă refac total. Pentru mine Delta este un fel de sanatoriu”, a adăugat el.

„O să fie o căsuță de vacanță, nimic spectaculos. Undeva unde să mă duc să-mi arunc o raniță și să mă duc la pește, să am unde să pun capul și să mai invit un – doi prieteni: haideți la pește!”, a concluzionat Cătălin Scărlătescu.

Impresionat de natură și de liniștea din Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu a recunoscut și că acolo se odihnește cel mai bine. Întrebat dacă Doinei, iubita lui, îi place pescuitul, el a oferit un scurt răspuns: „Da, i-a plăcut, prinde pește. N-avem probleme în treaba asta.

Cel mai interesant în Deltă este să stai la hotel. Nu știi când vii, nu știi când pleci. Și la hotel nu trebuie să faci tu patul, nu trebuie să cureți, nu trebuie să… E mult mai interesant la hotel. Doar că eu, nebunul de mine, am zis: ia, hai! S-a și ivit oportunitatea să iau căsuța asta. Poate mă leagă mai mult pe mine de Delta. Și se pare că până aici e ok”.

Reacția lui Cătălin Scărlătescu după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au avut prima reacție după ce zilele acestea s-a zvonit că nu mai sunt împreună. Juratul de la Masterchef și actrița au devenit iubiți în urmă cu câțiva ani, iar în 2024 s-au și logodit. Cu toate astea, nu s-au găbit să facă pasul cel mare.

Doina Teodoru a refuzat să vorbească despre acest subiect. Actrița nu a confirmat și nici nu a infirmat zvonurile despărțirii. „Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!, a spus ea potrivit Playtech.

Pe de altă parte, Cătălin Scărlătescu a fost la fel de discret cu privire la acest subiect. Acesta a mărturisit că nu vrea să dea detalii despre viața lui privată.

„Ştiţi cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns (dacă s-a despărțit sau nu de Doina Teodoru, n. red.). Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, spune Cătălin Scărlătescu pentru sursa citată.

