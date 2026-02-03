Episodul 13 al emisiunii Power Couple România, difuzat pe 2 februarie 2026, a fost unul dintre cele mai emoționante de până acum. Proba intitulată „Îmi pare rău” a scos la iveală vulnerabilități neașteptate, iar cei șase bărbați din competiție au făcut mărturisiri sincere, presărate cu lacrimi și momente greu de uitat.

Printre cele mai puternice momente s-a numărat cel al lui Cătălin Zmărăndescu. Sportivul a fost pus în situația de a-i spune soției sale, Luiza, trei regrete legate de trecutul lor. Departe de imaginea de luptător dur cu care și-a obișnuit publicul, acesta și-a arătat latura sensibilă și a vorbit deschis despre greșelile care îl apasă.

Cel mai mare regret al său a fost faptul că nu a putut fi alături de Luiza în momentul în care aceasta l-a adus pe lume pe fiul lor, Vladimir, în plină pandemie. Cu vocea tremurândă, Cătălin a recunoscut cât de mult îl doare că nu a fost prezent într-un moment atât de important pentru familia lor.

„Îmi pare rău iubito pentru că, de când ne-am întors în România nu ai mai fost privilegiată să faci ceea ce îți plăcea ție cel mai tare. Îmi pare rău pentru că ți-am ocupat tot timpul cu noi, cu Vladimir. Îmi pare rău că nu ți-am putut oferi o lună de miere așa cum ne-am dori. Îmi pare rău că țip. Îmi pare rau că nu am fost lângă tine în pandemie când l-ai adus pe lume pe Vladimir”, a mărturisit Cătălin Zmărăndescu la Power Couple România.

Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu se simte vinovat față de soția sa, Luiza

În timpul testimonialelor, sportivul a completat mărturisirile făcute în fața soției sale, explicând că perioada respectivă a fost una extrem de dificilă și că absența lui din acel moment unic îl urmărește și astăzi. El a subliniat că, deși viața i-a pus atunci bariere greu de trecut, regretul rămâne și îl face să aprecieze și mai mult fiecare clipă petrecută alături de cei dragi.

„Mă simt cumva vinovat că ea nu poate să facă ceea ce făcea la Londra și îi plăcea foarte tare, a fost foarte mult timp manager de restaurant. Când am venit în România, am tras-o mai mult înspre ce fac eu și îmi place mie să fac, iar ea a rămas să mă ajute în businessul nostru, cu academia de sport”, a mai spus Zmărăndescu.

Proba „Îmi pare rău” a demonstrat că, dincolo de competiție și provocări, „Power Couple România” este și un exercițiu de sinceritate și reconectare. Lacrimile, îmbrățișările și cuvintele rostite din suflet au transformat episodul într-un adevărat spectacol al emoțiilor, arătând că adevărata putere a unui cuplu stă în capacitatea de a recunoaște greșelile și de a merge mai departe împreună.

