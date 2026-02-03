Episodul 13 al emisiunii Power Couple România, difuzat pe 2 februarie 2026, a fost unul dintre cele mai emoționante de până acum. Proba intitulată „Îmi pare rău” a scos la iveală vulnerabilități neașteptate, iar cei șase bărbați din competiție au făcut mărturisiri sincere, presărate cu lacrimi și momente greu de uitat.

Luiza ZmărăndescuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Printre cele mai puternice momente s-a numărat cel al lui Cătălin Zmărăndescu. Sportivul a fost pus în situația de a-i spune soției sale, Luiza, trei regrete legate de trecutul lor. Departe de imaginea de luptător dur cu care și-a obișnuit publicul, acesta și-a arătat latura sensibilă și a vorbit deschis despre greșelile care îl apasă.

Cel mai mare regret al său a fost faptul că nu a putut fi alături de Luiza în momentul în care aceasta l-a adus pe lume pe fiul lor, Vladimir, în plină pandemie. Cu vocea tremurândă, Cătălin a recunoscut cât de mult îl doare că nu a fost prezent într-un moment atât de important pentru familia lor.

„Îmi pare rău iubito pentru că, de când ne-am întors în România nu ai mai fost privilegiată să faci ceea ce îți plăcea ție cel mai tare. Îmi pare rău pentru că ți-am ocupat tot timpul cu noi, cu Vladimir. Îmi pare rău că nu ți-am putut oferi o lună de miere așa cum ne-am dori. Îmi pare rău că țip. Îmi pare rau că nu am fost lângă tine în pandemie când l-ai adus pe lume pe Vladimir”, a mărturisit Cătălin Zmărăndescu la Power Couple România.

Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu se simte vinovat față de soția sa, Luiza

În timpul testimonialelor, sportivul a completat mărturisirile făcute în fața soției sale, explicând că perioada respectivă a fost una extrem de dificilă și că absența lui din acel moment unic îl urmărește și astăzi. El a subliniat că, deși viața i-a pus atunci bariere greu de trecut, regretul rămâne și îl face să aprecieze și mai mult fiecare clipă petrecută alături de cei dragi. 

„Mă simt cumva vinovat că ea nu poate să facă ceea ce făcea la Londra și îi plăcea foarte tare, a fost foarte mult timp manager de restaurant. Când am venit în România, am tras-o mai mult înspre ce fac eu și îmi place mie să fac, iar ea a rămas să mă ajute în businessul nostru, cu academia de sport”, a mai spus Zmărăndescu.

Proba „Îmi pare rău” a demonstrat că, dincolo de competiție și provocări, „Power Couple România” este și un exercițiu de sinceritate și reconectare. Lacrimile, îmbrățișările și cuvintele rostite din suflet au transformat episodul într-un adevărat spectacol al emoțiilor, arătând că adevărata putere a unui cuplu stă în capacitatea de a recunoaște greșelile și de a merge mai departe împreună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk și Vinița, după ce armistițiul convenit de Trump și Putin s-a terminat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză, cine este Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein și cum a ajuns în controversatele mail-uri despre care se vorbește acum pe toată planeta. Un detaliu, în mod special, este complet neașteptat
Viva.ro
Surpriză, cine este Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein și cum a ajuns în controversatele mail-uri despre care se vorbește acum pe toată planeta. Un detaliu, în mod special, este complet neașteptat
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Știri România 11:42
Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Ryan Reynolds vine la IMPACT Bucharest 2026, unde este speaker de top
Știri România 11:17
Ryan Reynolds vine la IMPACT Bucharest 2026, unde este speaker de top
Parteneri
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul.ro
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Stiri Mondene 11:19
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Afacerea în care și-a investit Jorge banii: „Totul este gândit pentru oameni ocupați”
Stiri Mondene 11:09
Afacerea în care și-a investit Jorge banii: „Totul este gândit pentru oameni ocupați”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
ObservatorNews.ro
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Parteneri
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
GSP.ro
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
GSP.ro
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Politică 02 feb.
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online