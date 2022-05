Un luptător, și în ring, și în viața de zi cu zi, Cătălin Zmărăndescu, 49 de ani, se metamorfozează în familie și în preajma soției sale, Luiza. Fostul concurent de la „Survivor” are doar cuvinte de laudă pentru jumătatea vieții sale. Afirmațiile sale, oferite în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, au depășit sfera unei adevărate declarații de dragoste pentru nevasta sa.

„Eu, o panaramă de om”

Luiza i-a marcat și i-a schimbat viața în bine, așa cum el însuși a recunoscut. Între cei doi există o diferență de vârstă de 12 ani, iar Luiza i-a oferit doi copii, pe Matilda și pe Vladimir, cei doi cunoscându-se pe vremea când Cătălin se autoexilase la Londra, după incidentul cu Gigi Becali. Atunci când vorbește despre soția sa, durul Zmărăndescu se topește. „Nu știu care pe care a cucerit. La început, nu i-am dat nicio atenție. Mă vedeam Don Juan la Londra. Luiza era o persoană aparte, făcea diferența între realitate și misticism. A fost un înger de la început. Eu, cu toate pițipoancele, cu toate nebunele, ea, o femeie cu clasă, cu stil, deșteaptă, frumoasă. Eu, o panaramă de om, «Ce să se uite asta la mine?!». Am ajuns să ieșim împreună și, după ce am condus-o acasă, cumnatul meu de acum a întrebat-o dacă știe cine sunt”, a povestit Cătălin.

Luiza: „Așteaptă să-ți dau eu părerea mea despre el”

Trecutul luptătorului, cu bune, cu multe rele, era developat pe internet. Gestul femeii l-a impresionat și a fost o cumpănă în viața lui Cătălin. „A luat laptopul, a băgat pe Google, iar ea a avut reacția asta, pură, inocentă: «Așa, și? Așteaptă să-ți dau părerea mea despre el, apoi să aflu dacă mă mai interesează părerea altuia». Ne înțelegem nu doar din priviri, ci și din mesaje. Dacă dai în unul, țipă zece, în ceea ce ne privește! Mi-a dăruit doi copii frumoși, deștepți, seamănă cu mama lor, este îngerul meu pe pământ. N-am crezut în viața mea că voi aprecia atât de mult o femeie. Nu găsesc termen de comparație, e femeia perfectă, prietena perfectă, mămica perfectă, nu-i găsesc cusur. Îi iubesc și felul ei de a mă certa sau de a se contra cu mine pe diverse subiecte! I-am zis: «Dacă e să murim, eu prefer să mor înaintea ta, nu pot trăi fără tine!». A știut să umble acolo unde trebuie, ca să scoată din mine versiunea cea mai bună”, s-a confesat Cătălin.

„Muncesc ca un câine, le spun asta copiilor mei”

În noua sa viață, așa cum afirmă el însuși, Cătălin, alături de soție și de copiii lor, și-a schimbat concepția existențială: „Eu am pierdut ușor lucrurile pe care le-am obținut ușor. Lucrurile pentru care am vărsat sânge, alea au dăinuit. Eu muncesc ca un câine pentru fiecare scamă, pentru fiecare nasture sau pentru un capăt de ață. Frica este un sentiment uman. Doar nebunii nu au frică. Dar am avut mereu chestia asta, pe care-i învăț și pe copii: «Nu m-am rugat în viața mea decât pentru sănătate. Doamne, ajută-mă să ajung sănătos acasă! Facă-se voia Ta!». Le spun copiilor mei să aleagă omul muncitor, în detrimentul talentului, talentul se mai duce, munca rămâne pentru totdeauna. Puțini leagă munca și talentul, gen Messi și Ronaldo, în rest, ajung mari acum doar cei muncitori. Când ai talent, trebuie să muncești și mai mult, ca să devii mai bun”.

