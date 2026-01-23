Nick de la NND și soția sa, Cătălina, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar recent au participat la testul relației lor: Power Couple. Din păcate, drumul lor în competiție s-a sfârșit destul de devreme, cei doi fiind primul cuplu eliminat din concurs.

Prezenți în platoul emisiunii Spynews TV, prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, la Antena Stars, Cătălina și Nick și-au deschis sufletul în fața telespectatorilor și au răspuns la mai multe întrebări din căsnicia lor. Una dintre întrebări a fost legată de un posibil divorț.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„A fost o perioadă în care băgam divorț în fiecare zi. De la chestii foarte mici. Ne certam toată ziua. Am avut eu o perioadă în care nu știu de ce spuneam așa. Nu a existat un motiv real. Așa mi s-a părut mie că trebuie să îl mai ațâț așa. La un moment dat, mi-a zis Nick că se duce în univers și asta se va întâmpla și m-am speriat foarte tare și nu am mai zis”, a declarat Cătălina, la Spynews TV.

De asemenea, la un moment dat, în cadrul emisiunii de la Antena 1, artistul a dezvăluit cum își alintă soția.

„Porecla vine de pe vremea când familia ei nu era de acord cu relația noastră. Au trimis-o la mare ca să ne despartă, iar ea era cazată la o mătușă. M-am dus după ea la mare și am ajuns la cazare, am bătut la ușă și am întrebat unde este Cătălina. Mi-a răspuns: «Eu sunt!». De atunci i-a rămas porecla cioară. Era foarte bronzată și n-am recunoscut-o”, a povestit Nick de la NND, la Power Couple.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE