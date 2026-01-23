Se pare că în nutriția modernă, densitatea calorică nu mai este, în mod automat, un defect. Aceasta trebuie analizată într-un context mai general în care vom privi și calitatea nutrienților, efectul asupra sațietății și impactul metabolic pe termen lung pe care astfel de alimente îl au.

Iar o astfel de „bombă calorică” este și combinația dintre pâine și unt. „Organismul nostru are nevoie de un pic de grăsime în fiecare zi, iar un cubuleț de unt (10 g) este alegerea perfectă. În plus, nimic nu poate fi mai bun decât o felie de pâine cu unt și sare. Mai puneți lângă ea o cană de ceai sau de lapte și micul dejun e gata!”, a spus Mihaela Bilic, în trecut, pe Facebook.

Untul este un produs alimentar tradițional de bază obținut prin baterea smântânii. Este folosit în principal ca grăsime pentru prăjit, ca grăsime tartinabilă sau ca și component al sosurilor, prăjiturilor și produselor de patiserie.

Untul este o grăsime de origine animală, bogată în vitamine liposolubile cum ar fi vitaminele A și D. Aceste vitamine sunt foarte bune pentru sistemul imunitar, cât și pentru metabolismul osos și pentru sănătatea creierului.

Untul poate conține mai mulți nutrienți care nu se găsesc în multe alte alimente. De exemplu, untul provenit de la vaci hrănite cu iarbă poate furniza o anumită cantitate de vitamina K2, care a fost asociată cu o mai bună sănătate a oaselor. Vacile mănâncă iarbă în mediul lor natural, dar în multe țări, meniul lor se bazează în mare parte pe furaje pe bază de cereale.

