Câte concurente participă la „Bravo, ai stil”, sezonul 8. Anunțul făcut de Ilinca Vandici: „Ele vor fi susținute prin intermediul votului”

Noul sezon al emisiunii se va deschide cu o ediţie specială, duminică, 2 aprilie, şi urmează să fie difuzat de luni până vineri, de la ora 19:00, la Kanal D2. Zece concurente, încă necunoscute publicului larg, îşi vor face apariţia în faţa juraţilor şi a telespectatorilor, într-un platou nou, inundat de lumină, cu un catwalk gata să primească cele mai spectaculoase defilări.

Ilinca Vandici: „În continuare ne vom baza pe telespectatori”

Ca şi în sezoanele precedente, telespectatorii le vor putea fi alături nu numai privindu-le din faţa micilor ecrane, dar şi sustinându-le prin intermediul votului, în această competiţie stilistică. „În continuare ne vom baza pe telespectatori, pe comunităţile de fani din social media, create de-a lungul celor şapte sezoane de până acum, pentru că votul susţinătorilor concurentelor va conta enorm în evoluţia lor.

Îi aşteptăm pe telespectatori alături de noi, începând din 2 aprilie, de la 19:00, odată cu lansarea Kanal D2 şi a celui de-al optulea sezon . Telespectatorii Kanal D2 vor putea să urmărească emisiunea de luni până vineri, de la ora 19:00!”, a spus Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului.

Cine sunt concurentele „Bravo, ai stil”, sezonul 8

Nu s-a aflat încă numele lor, dar Ilinca Vandici a declarat acum ceva vreme că în sezonul acesta nu vor participa vedete. „Este castingul deschis încă de anul trecut. Acest sezon o să fie fără celebrități, asta înseamnă că orice doamnă și domnișoară care își dorește să strălucească și să fie în lumina reflectoarelor trebuie să vină să ne cunoască și să se bucure de experiența asta absolut fabuloasă pe care o dă acest show fenomen.(…)

Pot să spun așa din casă că deja sunt înscrise 700 de persoane. Castingul încă este deschis. Este al 8-lea sezon și vine cu o energie foarte, foarte bună și mi se pare că este un fel de reîntoarcere la rădăcini. Ultimele sezoane au fost cu celebrități, acum ne întoarcem la început și ne place enorm. Sunt atât de multe femei superbe în țara asta cu un potențial fantastic, chiar dacă nu sunt pasionate de modă. Moda asta se învață pentru că nici eu nu eram strălucită în modă.

Îmi plăcea să mă îmbrac și să-mi cumpăr haine, dar nu știam mare lucru. Am învățat în timp ce am stat și i-am ascultat pe jurați în fiecare ediție. Am învățat foarte multe lucruri, iar acum îmi este foarte ușor când merg la cumpărături și îmi aleg ce mi se potrivește”, a spus acum câteva luni Ilinca Vandici, conform radioimpuls.ro.

Despre „Bravo, ai stil!”, sezonul 8, la Kanal D2

„Bravo, ai stil!” este unicul reality show din Romania despre modă şi atitudine.

Juratii emisiunii, Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu şi Alexandru Abagiu, sunt gata să le ofere celor zece concurente cele mai bune sfaturi în materie de stil şi atitudine, iar Ilinca Vandici va fi gazda celui de-al optulea sezon „Bravo, ai stil!”, din 2 aprilie, de la 19:00, la Kanal D2.

