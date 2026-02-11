Oana Radu, care a trecut prin transformări fizice spectaculoase de-a lungul timpului, a decis să revină la un stil de viață sănătos bazat pe dietă echilibrată și sport. Artista a vorbit deschis pe rețelele sociale despre lupta sa cu kilogramele în plus și despre motivația de a-și recâștiga forma fizică.

Ce dietă ține artista

„Nu o să încerc niciodată injecții de slăbit pentru că eu reacționez foarte repede la diete și sport. În ultima săptămână am slăbit deja patru kilograme, cu o dietă și sală în fiecare zi. Deși e o variantă ușoară treaba asta cu injecțiile de slăbit, eu nu am ales niciodată varianta ușoară, asta pentru că sunt și o persoană mai fricoasă”, a declarat cântăreața.

Oana a recunoscut că a trecut prin momente dificile în lupta cu kilogramele, mai ales după ce, în urma unei operații la stomac din trecut, a reușit să slăbească aproximativ 65 de kilograme, dar a constatat ulterior că rezultatele nu au fost permanente.

„În ceea ce privește sănătatea în special, nu am încredere în unele lucruri apărute peste noapte. Pot fi bune, nu vă contrazic, nu am studii în domeniu și nu știu cum va reacționa organismul meu peste 10 ani. Ceea ce e natural și testat peste ani, asta funcționează la mine”, a mai adăugat Oana, subliniind importanța unei abordări echilibrate și sustenabile.

Artista a explicat că, deși îi este ușor să slăbească atunci când face eforturi, la fel de repede poate acumula din nou kilograme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

De aceea, a ales să își creeze o dietă personalizată, care să includă toți nutrienții necesari și să ofere un echilibru între alimentație sănătoasă și mișcare: „Nu e ca și cum nu aș ști ce să fac și să apelez la injecții. Țin o dietă pe care am creat-o așa cum știu eu pentru mine, încercând să cuprindă toți nutrienții de care am nevoie, păstrând niște gramaje decente și cam aia e.”

De ce nu a ținut dietă mai devreme

Recent, Oana Radu a ales să lămurească aceste aspecte și să explice de ce, în ultima perioadă, nu a slăbit.

Potrivit declarațiilor sale, motivul pentru care nu a pierdut în greutate este unul cât se poate de simplu: nu și-a dorit acest lucru. Oana Radu a explicat că, după separare, a ales să se îndepărteze complet de reguli stricte, diete sau activitate fizică și să se bucure de libertatea pe care nu o avusese anterior.

„În primul rând, vreau să știi că de când nu am mai ținut dietă au trecut vreo doi ani și jumătate. Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport. De ce? Pentru că eu am încadrat lucrurile astea ca fiind ceva tragic, când ele sunt cele mai importante.

Am fost obligată să fac lucrurile astea, când eu nu voiam. Deci, pot să vă spun doar atât: nu am slăbit, pentru că nu am vrut! Timp de doi ani și jumătate am vrut să mănânc ce vreau și să nu fac sport. Ce s-a întâmplat? M-am simțit extraordinar de bine și fizic, și emoțional”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

„M-am îngrășat? Nicio problemă! Știam că se va întâmpla asta. Corpul nostru reacționează la ceea ce îi dăm. Nu vă imaginați că o să mâncați burgeri și o să arătați super fibrate. Ambiția ca ambiția, dar eu nu am disciplină. De ce? Pentru că, încă din copilărie, mi-a lipsit disciplina.

Pentru că eu am fost crescută doar de mamă și de bunici, nu mi s-a interzis nimic. Făceam ce voiam, mâncam ce voiam. Practic, plângeam și obțineam ceea ce voiam. Deci, disciplina a lipsit cu desăvârșire”, a adăugat artista.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE