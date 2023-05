Mulți dintre concurenții din acest sezon au slăbit la Survivor România 2023, cea mai spectaculoasă transformare având-o Dan Ursa, care a și câștigat concursul. El a dat jos 22 de kilograme. În schimb, Carmen Grebenișan, care a ieșit pe locul 3 la voturi în marea finală, s-a îngrășat.

Vedeta spune că are probleme cu retenția de apă. „Uite cum arăt, ca un hamster. Doamne, ce obraji am făcut! Am mega retenție de apă, încă mă lupt cu ea. O să vă povestesc mai multe, abia aștept să vă vorbesc, că nu am vorbit deloc pe Instagram de când am venit, chiar am vrut să iau o pauză. Deși am luat o pauză mare am simțit nevoia să se prelungească un pic”, a spus influencerul, care atunci când a plecat în competiție avea 58 sau 59 de kilograme, iar acum are 62.

Carmen Grebenișan: „A fost mult mai rău, am fost foarte, foarte umflată”

De aceea, ea ține acum dieta intermitent fasting, multe ore la rând nu mănâncă nimic. „Apă cu lămâie și fasting, așteptăm să își revină corpul la forma lui pentru că vreau să vă arăt cântarul. (…) Proba cântarului, nu știu ce să zic. Deci 62 de kilograme. Niciodată nu am mai avut 62 de kilograme, niciodată nu am avut peste 60 de kilograme, cel mai mult am avut 57 și cred că înainte să plec la Survivor m-am îndopat calumea că așa mi s-a recomandat și cred că am făcut un 58 spre 59.

Deci mare, mare retenție de apă! Nici nu se vede toată, dar cred că pe față vedeți cum abia își revine, a fost mult mai rău, am fost foarte, foarte umflată, am făcut și niște alergii, sunt multe de povestit, dar și lucruri foarte faine”, a mai povestit ea.

Carmen Grebenișan, revedere emoționantă cu soțul în România

În cursul zilei de vineri, 26 mai, Carmen Grebenișan a ajuns în România, după 5 luni petrecute în jungla din Republica Dominicană. La aeroport, ea a fost așteptat de soțul ei, Alex, dar și de cea mai bună prietenă a sa, Alina Ceușan.

Când și-a văzut iubitul, Carmen Grebenișan a sărit direct în brațele lui și l-a sărutat, apoi și-a strâns în brațe cu mult drag și dor prietenii. Alina Ceușan a venit special de la Cluj să își aștepte prietena și i-a făcut chifteluțe la cuptor.

„Nu știi ce dor mi-a fost! Chiar te iubesc, Alex! După 5 luni la Survivor România”, a fost descrierea pe care fosta concurentă a pus-o la filmarea în care sare în brațele soțului.

Acasă, fosta concurentă de la Survivor România 2023 a mai avut parte de o surpriză. Mama lui Carmen Grebenișan a venit special din Anglia ca să o vadă și să o strângă în brațe. Părinții creatoarei de conținut s-au mutat în urmă cu mai mulți ani din țară.

