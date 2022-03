Anamaria Prodan a ținut să declare încă o dată că pe Laurențiu Regehcampf cel demn, tatăl copiilor ei, o să îl iubească întotdeauna, dar nu și pe Laurențiu Regehcampf de acum, care formează un cuplu cu Corina Caciuc. E dezamăgită de tot ce face acesta acum, mai ales că i-a deschis multe procese, șapte la număr.

„O să își dea seama în ani și o să fie foarte târziu pentru el. El a pierdut tot. Eu cred că atunci când îți pierzi demnitatea, ca bărbat în primul rând, e cumplit. Nici nu știu, am vreo 7 procese, îmi tot deschide și când n-ai ce să faci, devii procesoman.

E împins de fata asta să facă toate lucrurile astea că el nu are…Să renunțe? Eu nu cred că are voie. Dacă citești mail-urile de amenințare pe care le dă ea…Ia gândește-te, el nu are voie să facă dreapta către Snagov, dar să renunțe? Nu, e săracul prins ca un pește mic de aur într-o plasă cu atât de multe găuri, dar nici așa nu mai are direcție să iasă măcar prin găurile astea mari.

El se va trezi când va fi foarte târziu. Se va trezi cu încă un copil pe cap. Eu construisem pentru omul ăsta ceva unic. Eu m-am chinuit cu omul ăsta să îl aduc pe glorie, pe cele mai înalte trepte și l-am adus.

Eu o să îl iubesc pe Laurențiu Reghecampf, soțul Anamariei Prodan, și tatăl copiilor mei, cel demn. Ceea ce văd acum nu am cum să iubesc dimpotrivă, este dispreț total.”, a declarat Anamaria Prodan cu zâmbetul pe buze.

Chiar dacă nu sunt în relații bune, chiar dacă Laurențiu Reghecampf a înșelat-o, Anamaria Prodan nu îi poartă pică acestuia. „Eu nu pot să urăsc. Eu sunt olteancă în primul rând, și ard repede, apoi mă calmez. (…) Nu îl urăsc, îmi e milă acum, aș încerca să îl ajut cumva. Nu văd deocamdată cum și nici nu am timp să mai stau să îl ajut. (…) Eu n-am suportat lumea asta de pești, de fete de oraș, de golani. La noi nu s-a întâmplat niciodată așa în familia asta de când a apărut. Bunicii, străbunicii mei, toți erau, primari, oameni de afaceri, toți conducători. Acum ca să te tragă lumea de mână…

Eu dacă eram bărbat rupeam lumea asta în două, întorceam munții, îi mutam din loc.!”, a mai adăugat ea.

Întrebată în ce stadiu e divorțul, impresara a spus că nu știe exact, se ocupă avocatul. E vorba despre unul cu o vastă experiență în domeniul juridic, doctorand în Drept Internațional Public și European.

„Nici nu știu cum e, am avocatul meu, Oleg Burlacu, fabulos, se ocupă el. Primesc câteodată acasă niște citații, așa, am văzut că le primesc pe la vecini că nu e adresa bună. Ferească Dumnezeu.”, a încheiat impresara subiectul.

