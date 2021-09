Câți bani a câștigat Sebastian Chitoșcă la „Survivor România”. „A fost bine, financiar am susținut familia”

„La Survivor am făcut destul de mulți bani. E confidențială suma, dar ar fi trebuit să lucrez vreo 4 ani în Germania pentru a face banii ăia. A fost bine, financiar am susținut familia. Eu am dus greul întotdeauna.

Ea doar de când lucrează, de acum, susține financiar familia. E de apreciat că nu a stat cu mine pentru banii mei, niciodată nu a fost chestia asta. Acum sunt mai relevant decât eram ca fotbalist”, a spus Chitoșcă la GSP Live.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De când a revenit din competiție, Sebastian Chitoșcă s-a concentrat mult la activitatea sa pe rețelele de socializare, e foarte activ pe Instagram, dar și pe YouTube. Are zeci de mii de fani, mulți dintre cei care îl cunosc îl și opresc pe stradă atunci când se întâlnesc, să facă o poză.

Recent, tânărul s-a gândit că i-ar ruga pe urmăritorii lui să nu se gândească în viață doar la partea financiară, ci să pună mereu pe primul loc familia.

„Săptămâna trecută gândeam că aș ruga oamenii de acasă să nu mai alerge după bani. Dacă au o familie ce îl iubește cu adevărat, și oamenii ăia suferă când aleargă după bani, le-aș spune să să nu mai alerge după bani, pentru că îi vor câștiga, dar vor pierde familia.

Acum, după ce am stat de vorbă cu mai mulți oameni familiști, spun că trebuie să le faci pe ambele fără nicio diferență. Să faci banii, să satisfaci și familia. Asta ai să o faci doar când ești copt la minte”, a mai adăugat el pentru aceeași sursă.

Soția l-a părăsit după „Survivor România”

Cei doi traversează unul dintre cele mai dureroase momente din cuplu. După întoarcerea lui de la „Survivor România”, se pare că relația lor nu mai e la fel. Alexandra l-a părăsit pe fostul fotbalist. Acesta spune că ea a suferit mult cât au fost despărțiți, mai ales din cauza unui incident din cadrul competiției.

„Soția mea a suferit foarte mult, plângea în fiecare seară. Am aflat asta când am ajuns acasă. A suferit mai ales după ce a fost amenințată că voi fi penalizat cu 100.000 de euro. Am făcut o greșeală acolo. Am scăpat odată la un Reward, pe o plajă, și când nu a fost atentă producția 20 de secunde am pus mâna pe un telefon și i-am dat mesaj: «Sunt bine, te iubesc mult, sunt aici doar pentru bani».

S-a aflat, am fost văzut și am fost amenințat. Asta spunea regulamentul, clauza dacă îl încalci era de 100.000 de euro. Le-am spus: «Vreți să mă concesionați pe 100 de ani sau pe vreo două vieți, ca să vă dau banii ăștia?».

Ea, singură, naivă, s-a speriat, și de atunci s-a schimbat ceva în ea. A început să nu se mai uite la emisiune, prinsese ură față de ce s-a întâmplat. Nici eu nu puteau spune altceva, nu-i condamn pe cei de la emisiune. Oamenii au spus ce am semnat eu. De atunci s-a închis în ea, stătea singură, nu mai trecea nici pe la mama”, a povestit el pentru aceeași sursă.

Citeşte şi:

Un muncitor a murit pe un șantier al Primăriei Sector 3 cu un an și jumătate înainte de cei doi lucrători de la Biblioteca Națională. Decesul, ținut sub tăcere

Da, ne mint în față! Pentru că le permitem. Iohannis și Cîțu vor să arunce vina pe alții în privința vaccinării

Vaccinarea anti-COVID cu doza 3 începe astăzi. Câți români s-au programat deja pe platformă

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac și-a luat revanșa! Ce cadou i-a făcut Simonei Halep, în ziua în care a împlinit 30 de ani

Playtech.ro ȘOC! Epidemiolog celebru, avertisment înfiorător pentru România. Ce urmează în țară

Observatornews.ro O româncă povesteşte cum s-a apucat de videochat şi a făcut 1 milion de dolari în câteva luni. Reacţia părinţilor când le-a spus adevărul

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2021. Racii revin la sentimente mai bune, de voie, de nevoie, în tot ce este legat de evoluția profesională

Știrileprotv.ro Două fetițe din Roman își vând plângând jucăriile pe stradă pentru ca părinții să aibă bani de facturi. ”Altfel ne taie curentul”

Telekomsport Impresiile unui polonez ajuns în Mioveni: ”Nu am întâlnit niciodata aşa ceva în Polonia”. Ce spune despre români