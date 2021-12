La doar 19 ani, Gina Pistol renunța la haine și era protagonista unui pictorial incendiar pentru Revista Playboy. Ea a ajuns să pozeze pentru publicația destinată bărbaților, după ce a participat la un casting. Din juriu făcea parte și Florin Călinescu, cel care nu a fost de acord să o aleagă. „Toată lumea, inclusiv Florin Călinescu, a fost împotriva ei, preferând o fată mult mai provocatoare. M-am opus din răsputeri şi, până la urmă, mi-am impus punctul de vedere”, a declarat Silviu Dan Boerescu, fost redactor-șef al revistei Playboy, într-un interviu mai vechi pentru Click!.

Gina Pistol a fost aleasă să pozeze în Playboy în urma unui casting desfășurat la Teatrul Giulești din București. La vremea respectivă, iubita lui Smiley a primit foarte puțini bani în comparație cu alte vedete. Potrivit spuselor fostului redactor-șef al Revistei Playboy, Gina Pistol a primit până în 1.000 de dolari.

„Gina Pistol a venit de pe stradă, aflase de undeva că sunt stelist și mi-a zis că e iubita unui jucător. Nu a contat asta, dar am luat-o pentru că mi s-a părut Marilyn Monroe a noastră. A luat foarte puțin, până în 1.000 de dolari”, a mai spus Boerescu.

Vedeta de la Antena 1 a pozat de patru ori în Playboy, iar aceasta a apărut pe coperta numărului 100. „Gina a plâns, de emoţii, la primul pictorial. Altă dată, la o deplasare la Herculane, în hotel era şi o echipă de fotbal, aflată în cantonament. Au înnebunit-o cu telefoanele în cameră, aşa că, până la urmă, am făcut schimb de camere şi am început eu să răspund la telefon. Dezamăgiţi, fotbaliştii au renunţat să mai sune după cinci minute”, a mai povestit fostul redactor-șef al Revistei Playboy.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Gina Pistol, ținta glumelor misogine după ce a pozat în Playboy

Prezentatoarea de la Antena 1 își amintește că după această apariție nonconformistă, mulți bărbați au criticat-o și a fost ținta glumelor misogine. Gina Pistol a avut încredere în ea și a știut cum să facă față tuturor răutăților din jurul ei. Vedeta nu permitea nimănui să facă glume misogine despre ea.

„Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… mai ales după ce am apărut în revistele alea… am auzit atâtea glume proaste și când am crescut eu și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul asta, când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ”, a declarat Gina Pisto recent.



Citeşte şi:

Cu ce bărbat celebru a fost surprinsă Lidia Buble după zvonurile despărțirii de iubitul cubanez

Finaliști „SuperStar România”. Cine sunt cei patru concurenți care luptă pentru premiul în valoare de 1 milion de lei

Suferințele lui Laurențiu Reghecampf în plin divorț de Anamaria Prodan

PARTENERI - GSP.RO Fosta soție a lui Marian Drăgulescu șochează! Ce avere a făcut din site-urile pentru adulți

Playtech.ro BOMBĂ! Schimbare URIAȘĂ pentru a treia doză de vaccin. Anunțul incredibil

Observatornews.ro Cum s-a produs explozia devastatoare din Cluj. Andrea, o tânără mamă, a murit în somn, alte două victime au mâinile arse

HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2021. Scorpionii trebuie să dea ascultare impulsului de a armoniza relațiile cu cei dragi

Știrileprotv.ro Ne-au luat-o înainte! Țara care va intra în zona Schengen înaintea României

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Tommy Hilfiger Live Shopping: shopping online la următorul nivel