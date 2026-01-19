După ce Iustin HVNDS (Hands) din echipa Faimoșilor a părăsit primul competiția de la Antena 1, acum a venit rândul unei concurente din echipa Războinicilor să plece de la Survivor România 2026: Iulia Istrate.

„Îmi pare rău că nu am rezistat mai mult. Se pare că nu am fost atât de puternică cât m-am considerat. Sper că sunteți mândri de mami. Să știți că orice luptă în viața asta nu se termină rău, totul merge spre bine. Iar acum mama nu a terminat rău, ci spre bine. Vine mami acasă lângă voi și vă iubesc. Știu că m-ați încurajat foarte mult și vă mulțumesc din suflet”, a spus Iulia Istrate, după ce a pierdut duelul cu Niky Salman.

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, Iulia Istrate ar fi primit o sumă frumușică de bani pentru participarea ei la Survivor România 2026. Jurnaliștii de la Cancan notează că, pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană, concurenta din echipa Războinicilor s-ar fi ales cu 1.500 de euro.

Astfel, pentru că ea a rezistat două săptămâni în show-ul de la Antena 1, în cont i-ar fi intrat 3.000 de euro. O sumă pe care mulți români nu o câștigă nici într-o lună de muncă.

În schimb, Iustin HVNDS (Hands), primul eliminat de la Survivor România 2026, ar fi primit 2.000 de euro pentru cele trei zile petrecute în emisiunea de la Antena 1.

„M-am adaptat ușor la foame, frig și condiții mai dificile. Totuși, lipsa contactului cu cei dragi nu a devenit mai ușoară! Deși îmi era frică de îndemânarea pe care o am, probele au fost distractive și mi-au plăcut mult.

Din păcate, dar și din fericire, nu am stat suficient de mult timp încât să îi pot cataloga așa de ușor pe Faimoși. Toți au plusuri și minusuri. Vom vedea împreună ce se va întâmpla mai departe la Survivor România 2026. Sunt foarte multe plusuri pe care ți le aduce un astfel de show! Putem enumera descoperirea noilor limite, descoperirea de sine și deconectarea completă de la tehnologie”, a spus Iustin HVNDS (Hands) în exclusivitate pentru Libertatea imediat după ce a fost eliminat.

