Câți bani au primit câștigătorii de la „Tempting Fortune Romania”. Deea Maxer a încasat o sumă colosală

„Tempting Fortune Romania”, cel mai dur experiment social televizat din România, difuzat de Kanal D și prezentat de Zoli Toth, a ajuns la final. După săptămâni de trasee extenuante, decizii imposibile și tentații care le-au pus la încercare limitele, doar șapte dintre cei doisprezece concurenți care s-au aliniat la start au reușit să ajungă la capătul acestei competiții extreme. Această experiență nu a fost doar o confruntare cu natura sau un test fizic. A fost o luptă continuă cu propriile slăbiciuni, cu dorul de acasă, cu alegerile morale și cu tentațiile care i-au forțat să-și redefinească valorile. Din bugetul inițial de 300.000 de euro, finaliștii au reușit să păstreze în cont suma de 109.350 de euro, câte 15.621,42 euro pentru fiecare concurent.

Deea, Diana, Lucreția, Măriuța, Roxana, Florin (Flow) și Gabriel sunt cei care au încheiat aseară un drum anevoios, dar profund transformator. Au reușit să-și depășească fricile, să lupte cu oboseala, cu condițiile dure și cu propriile emoții.

„Ați rezistat celor mai provocatoare tentații. Ați stat în fața celor mai grele decizii și ați ales să luptați până la final. Ați purtat un război puternic între ego, suflet și rațiune… Ați împărțit același spațiu de locuit și ați simțit ce înseamnă să fie o familie. Au fost momente când tensiunile au crescut. Au fost altele în care de-abia ați rezistat în fața renunțării, dar ați decis să mergeți mai departe.

Bravo!”, a spus emoționat Zoli Toth, gazda „Tempting Fortune Romania” și omul care i-a ghidat, tentat și temperat în toată această aventură extraordinară.

Premii, lacrimi și alegeri care i-au schimbat pentru totdeauna

Lucreția, Diana și Deea au fost premiate cu câte 23.432 de euro fiecare, după ce au reușit să își păstreze toate cele patru carduri personale, ceea ce le-a adus un bonus de 50% la suma de bază de 15.621,42 euro.

„Eu, sinceră să fiu, m-am pregătit pentru ce a fost mai rău. Din nou, mi s-a confirmat în viață, prin experiența Tempting Fortune Romania, că n-ar trebui să mai fiu atât de naivă. Viața m-a adus alături de Diana în această competiție și sunt convinsă că nu întâmplător. Am trăit la maximum tot ce s-a întâmplat”, a declarat Deea cu lacrimi în ochi.

„N-o să uit niciodată ploile alea care ne-au terminat și psihic, și fizic, pentru că eram uzi până la oase. Nu o să uit niciodată nopțile petrecute în jurul focului sau în timp ce ne uitam la stele, pentru că aici cerul este superb. Tempting Fortune, pe mine m-a învățat în primul rând să am încredere în mine și am învățat să trăiesc fiecare zi ca și cum este ultima”, a rememorat Diana, cu emoție în glas, momentele care au marcat-o profund.

„Sunt femeie mai puternică decât mă credeam”, a fost declarația scurtă, dar plină de înțelepciune, a Lucreției.

Măriuța a plecat acasă cu 24.182 de euro, după ce a reușit, în ultimul joc al Tempting Fortune Romania, să-l învingă pe Gabriel și să câștige cel de-al patrulea card care i-a adus și ei bonusul de 50% la care s-a adaugat o mica suma castigata din tentatiile secrete acceptate de-a lungul competitiei.

„Am sacrificat totul, chiar și casa pe care o aveam, pentru a fi aici”, a mărturisit ea cu lacrimi in ochi.

Roxana a ridicat un premiu de 15.621,42 de euro, fiind singura concurenta care nu a reușit sa acumuleze cele 4 carduri necesare obținerii bonusului.

„Toate lucrurile prin care am trecut aici, grele, persoanele cu care m-am certat, condițiile foarte grele pe care le-am trăit aicea… Numai eu știu cât am plâns. Știu cum este să fii și jos, să cazi atât de rău încât nu te mai poți ridica. Mulțumesc, Doamne, că am ajuns până aici. Sunt puternică. Vă iubesc și pe voi, și pe toți oamenii care au fost alături de noi”, a spus ea cu sinceritate.

Florin (Flow) a primit un cec de 18.432 de euro, adaugandu-si la suma de baza contravaloarea lingoului de aur acceptat la tentația secretă și și-a ridicat premiul în pași de dans și cu zâmbetul pe buze, așa cum a trăit întreaga aventură la Tempting Fortune Romania.

Gabriel, care a acceptat pe parcursul competiției mai multe tentații secrete, a încheiat cu cel mai mare premiu individual, în valoare de 27.182 de euro.

„În Tempting m-am gândit că este doar despre supraviețuire, despre mers mult pe jos. Nu m-am gândit că o să fie așa de deep. Nu m-am gândit că o să fie un experiment social atât de puternic, cu trasee foarte grele, cu condiții, cu cercuri, cu scandaluri. M-am izbit așa, nu ca de un perete, dar m-a lovit din plin. Spre final mi-am găsit drumul către inima lor și ei către mine și m-a șocat chestia asta”, a spus acesta.

„Tempting Fortune Romania” s-a încheiat, dar în urma sa a rămas o lecție despre curaj, onoare și forța de a rămâne fidel propriilor valori. A fost o aventură care nu i-a schimbat doar pe cei care au participat, ci și pe cei care i-au urmărit. Ultima potecă a fost parcursă cu inima plină de emoție, iar banii au devenit simbolul unei victorii personale și de grup, dar și o victorie asupra propriilor limite.

