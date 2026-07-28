Rețeaua, specializată în înșelăciune și fals

Procurorii și polițiștii au documentat până în prezent 33 de contracte de credit obținute prin inducerea în eroare atât a bătrânilor, cât și a unei instituții financiare.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de analiză a unei rețele infracționale specializate în înșelăciune și fals, relatează News.ro.

Deschinderile au avut loc în județele Călărași și Constanța, la locuințele a două femei suspectate că au creat un prejudiciu uriaș prin intermediul unor împrumuturi bancare fictive.

Anchetatorii au stabilit că suspectele au reușit să încheie ilegal 33 de contracte de credit la o instituție financiară nebancară. Valoarea totală a pagubei produse depășește suma de 1.044.000 de lei, bani care au fost însușiți de cele două femei.

Minciuna proiectului european de digitalizare

Mecanismul de fraudare pus la cale de cele două persoane s-a bazat pe o manipulare extrem de bine structurată. Pentru a pune mâna pe datele de identitate ale victimelor, suspectele s-au folosit de un pretext aparent legitim și de încredere.

Ele au indus în eroare două angajate din cadrul unor unități administrativ-teritoriale din județul Călărași, susținând că desfășoară un proiect european destinat digitalizării.

Sub acoperirea acestui presupus program dedicat comunității, cele două femei au cerut sprijin pentru înscrierea unui grup-țintă format exclusiv din pensionari. Funcționarele au fost convinse să sprijine demersul, fără să bănuiască nicio secundă că datele personale ale bătrânilor din localitate urmează să fie folosite pentru cu totul alt scop.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 3 aprilie 2025 – 29 mai 2026, două femei de 37 şi 40 de ani ar fi indus în eroare două angajate ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, cu privire la un proiect european de digitalizare pentru care este necesară înscrierea unui grup-ţintă format din pensionari. Poliţiştii susțin că persoanelor vizate li s-ar fi prezentat că, prin participarea la proiect, urmau să beneficieze de foloase materiale.

„Folosindu-se de datele de identificare obţinute astfel, cele două persoane de sex feminin ar fi solicitat şi încheiat, în mod fraudulos, 33 de contracte de credit la o instituţie financiară nebancară, cauzând un prejudiciu de 1.044.000 de lei. Totodată, la data de 7 mai a.c., o altă femeie, de 41 de ani, ar fi falsificat semnătura unui bărbat şi ar fi sprijinit activitatea infracţională, prejudiciul cauzat în acest caz fiind de 100.000 de lei”, precizează sursa citată.

Ce probe au ridicat anchetatorii

Perchezițiile derulate de polițiști în județele Călărași și Constanța au dat la iveală probe decisive în anchetă. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani, telefoane mobile utilizate la coordonarea schemei infracționale, precum și numeroase documente bancare și înscrisuri care atestă tranzacțiile financiare suspecte.

Cele două suspecte ar fi întocmit documentația falsă necesară și ar fi depus dosarele la o instituție financiară nebancară, reușind să obțină aprobarea celor 33 de contracte de credit.

Banii au fost direcționați către suspecte, în timp ce pe numele vârstnicilor de la țară au rămas deschise împrumuturi pe care aceștia nu le solicitaseră niciodată.

Pe lângă ridicarea mijloacelor de probă, polițiștii au pus în executare trei mandate de aducere. Persoanele vizate au fost escortate direct la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași pentru audieri, desfășurate sub coordonarea procurorului de caz.

În urma administrării probatoriului și a audierilor, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor două femei bănuite de orchestrarea întregii fraude. Ele urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arest preventiv.

Recent, trei bărbați, cu vârste cuprinde între 23 și 38 de ani, au reușit să obțină de la o femeie de 72 de ani din București suma de peste 553.000 de lei (aproximativ 105.000 de euro). Escrocii au profitat de buna-credință a victimei și au utilizat scenarii complexe, combinând apelurile telefonice cu documente oficiale falsificate transmise prin aplicații de mesagerie.



