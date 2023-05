Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Anca Serea, care are 42 de ani, a primit o întrebare neașteptată. „Câți bani câștigi din activitatea de influencer pe an?”, iar vedeta a răspuns cu zâmbetul pe buze, fără să fie jenată.

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, a explicat Anca Serea, care a recunoscut că peste 100.000 de euro câștigă pe an, ca influencer.

Anca Serea: „Sunt un om larg la mână, nu stau să controlez”

„Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez.

Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a mai spus vedeta.

Ce tarife are Anca Serea pentru postările în mediul online

Totodată, vedeta a mărturisit că are proiecte în mediul online care îi aduc sume mari de bani, dar și proiecte mici, unde câștigă mai puțin. Nu are însă tarife fixe. „Este o meserie nouă, care a luat amploare. Nu știu dacă să spun că eu câștig mult sau puțin. Câștig pe măsura activității unui om de 20 și ceva de ani. Sunt convinsă că sunt alți oameni care… Eu nu am niște tarife fixe, eu accept în general toate proiectele care mi se propun pentru că sunt superrecunoscătoare fie că sunt pe o sumă mai mică sau mai mare.

Le mulțumesc de fiecare dată și sunt recunoscătoare pentru că s-au gândit la mine. Până la urmă, dintr-o mare de fete frumoase și de alte mămici mă aleg pe mine. E cea mai mare mulțumire. Dar da, sunt proiecte care sunt foarte bănoase și proiecte mai puțin. Nu o fac pentru bani, cred că lucrurile s-au legat și e un mare avantaj”, a mai dezvăluit soția lui Adi Sînă.

Câți bani câștiga Anca Serea ca fotomodel

Câțiva ani la rând, Anca Serea a activat ca fotomodel profesionist. Pe atunci la cunoscut și pe Filip Poplinger, partenerul ei cu care a făcut doi copii și care a murit din cauza unei boli grave. „Inclusiv când l-am avut pe David (n.r. – băiatul cel mare), mai făceam modelling, mergeam în mai multe țări, am lucrat mai mult extern: în Turcia, în Grecia, la Paris, la Milano, peste tot.

Eram îndrăgostită, cum să mă stabilesc în altă parte? Aveam familia mea acasă, nu m-am gândit niciodată, îmi iubesc țara foarte mult și nu m-aș vedea trăind în altă parte”, a explicat vedeta pentru Playtech.

„După un direct booking, de foarte multe ori mergeai, nu știu, două luni pe an, vara, atunci era sezonul și, la un moment dat, puteam să îmi cumpăr o mașină din banii câștigați. Da, se câștiga foarte bine. Era înainte de criza pe care au avut-o țările astea Turcia, Grecia, criza mare europeană”, a mai declarat ea pentru aceeași sursă.

