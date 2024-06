Babasha e cântărețul de manele care a reușit să împartă România în două, după ce a cântat la concertul Coldplay de pe Arena Națională. După o primire controversată, marcată de huiduieli, Babasha a avut curajul să urce pe scenă și la al doilea concert al trupei britanice.

Babasha l-a avertizat pe Chris Martin de la Coldplay

În ciuda reacțiilor negative la primul concert, Babasha nu s-a lăsat intimidat și a continuat să-și facă treaba, urcând pe scenă și la cel de-al doilea concert Coldplay. Într-un interviu acordat lui Damian Drăghici, artistul a mărturisit că l-a avertizat pe solistul trupei Coldplay, Chris Martin, în privința posibilității ca publicul să reacționeze negativ la prezența sa. Cu toate acestea, sprijinul trupei și dorința de a încerca ceva diferit au fost mai puternice decât temerile inițiale.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează și că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că «Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul», nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a explicat Babasha într-un interviu recent.

Chiar dacă a fost huiduit, tariful lui pentru evenimente a crescut. Artistul ar cere 3.800 de euro + TVA pentru o oră de cântat, 4.500 de euro + TVA pentru două ore și 6.000 de euro + TVA pentru trei ore, scrie stiripesurse.ro.

Cine e Babasha, care a cântat alături de Coldplay

Babasha, pe numele lui real Vlad Babașa, are 22 de ani și e originar din Bacău. El e manelistul care interpretează piesa „Păi Naa”, lansată în urmă cu mai bine de trei săptămâni și care s-a aflat pe locul unu în topul tendințelor muzicale de la noi din țară.

După ce la primul concert Coldplay susținut pe Arena Națională din București, pe 12 iunie, Babasha a fost huiduit de mai bine de jumătate din spectatori în timp ce cânta maneaua „Păi Naa” acompaniat de Chris Martin la pian, la al doilea publicul l-a aplaudat.

Pe Instagram, după ce a fost aplaudat și nu huiduit, Babasha a transmis un mesaj, mulțumindu-le tuturor celor care l-au susținut după momentul neașteptat din prima seară a concertului Coldplay. „Încep ușor, ușor să-mi revin din nebunia care s-a petrecut în ultimele două zile. Repet, este o veste pe care am primit-o pe neașteptate și sunt convins că oricine ar fi acceptat în locul meu această uriașă oportunitate”.

„Mulțumesc celor de la Coldplay și echipelor noastre că s-au ocupat să devină adevărat acest eveniment. Cred că este la voia lui Dumnezeu să fie așa mare contrast între cele două zile de concert. Sper din toată inima să apară schimbări și sunt împlinit sufletește că am văzut atâta solidaritate și atât de multă susținere din partea atâtor oameni normali, virali, vedete, toate națiile posibile, ț*, români și străini. Vreau doar să vă mulțumesc!”, a declarat manelistul, care se bucură de un val uriaș de susținere din partea persoanelor publice, printre care Smiley, Loredana Groza, Selly și Amalia Năstase.

