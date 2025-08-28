Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a realizat un videoclip în lacrimi, pe care l-a postat pe internet, pentru a le cere ajutorul oamenilor să strângă suma de 428 de lei.

„Sunt efectiv ruinat, sunt la un pas de “glorie”, efectiv 7 zile interdicție de pe live, nu știu ce o să mănânc, nu știu ce o să fac.Vă rog, dacă vreți să mă ajutați să strângem 428 de lei, vă las contul meu, pentru întreținere. Nu mai am nici ce să mănânc, efectiv, mai am așa o brânzică și pâine, care nici aia nu mai e bună. O să mă duc la o prietenă, o să-mi pună o masă caldă, o să fac TikTok de la ea să vă arăt ce mi-a pregătit.

Vă rog, între timp, follow la contul meu secundar și o să vă las și contul în descriere… deci nu mai pot să vorbesc, efectiv nu mai pot să vorbesc.

Vă rog, dacă vreți, să strângem în paralel 428 de lei… nu știu, o să mă milogesc și de la prieteni să mă ajute, poate mă ajută cineva să strâng, să plătesc întreținerea, măcar astea 7 zile cât am interzicerea, să plătesc întreținerea, să stau liniștit.

Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc, măcar acolo întreținerea.Vă rog eu, din tot sufletul meu! Toată munca mea și tot ce am muncit pe TikTok și nopțile pierdute. O să-mi închidă contul, am primit avertisment că o să-mi închidă contul.(…) Totul s-a dărâmat! Trebuie să mă liniștesc! (…) Sunt David Pușcaș și sunt la răscruce de drum!”, a declarat David Pușcaș, într-un filmuleț postat pe pagina sa de TikTok, potrivit wowbiz.