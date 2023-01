Anda Adam a povestit că debutul sau pe scenă nu a fost unul ușor, oferind detalii despre sacrificiile făcute până acum pentru muzică. „Întotdeauna, în toate conjuncturile în care am fost pusă a existat respect față de oamenii cu care am lucrat (…) Eu nu am făcut altceva decât să fiu foarte naturală, să știu exact ce vreau, să-mi doresc foarte tare să cânt, să-mi spun punctul de vedere, să bat cu pumnul în masă , atunci când a trebuit, să trântesc o ușa când era cazul. Cred că puterea și tăria mea de caracter au făcut din Anda Adam un artist pasionat de ceea ce iubește, fără compromisuri!”, a dezvăluit artista în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Dincolo de hiturile cu care și-a încântat fanii, Anda Adam a reușit să se reinventeze întotdeauna și, nu o dată, aceasta a atras atenția fanilor săi și prin ținutele inedite pe care le-a abordat în spațiul public. Iată cât investește, din punct de vedere stilistic, celebra artistă.

„Cele mai mari obsesii ale mele sunt pentru mașini și pantofi. La colecția mea, care depășește peste 500 de perechi de pantofi, automat trebuie să ai și niște ținute corespunzătoare. Am investit foarte mulți bani în pantofi, poșete… (…)

Banii câștigati de mine, prin muzica mea, i-am reinvestit în branduri multe și în foarte multe lucruri de calitate, la modă. Pe lună, pentru pantofi cheltuiesc peste 10.000 Euro, uneori. (…) oricum trebuie să îmi schimb casa pentru că nu mai am loc să-mi pun toate lucrurile și accesoriile pe care le am”, a explicat artista.

Anda Adam a colaborat de-a lungul timpului cu cei mai mari producători muzicali din România, a avut succes răsunător cu nenumărate piese însă puțini dintre fanii îndrăgitei artiste știu că vedeta a fost pasionată de fotbal, era o fetiță foarte băiețoasă care escalada garduri și bătea mingea cu băieții, dându-i emoții mamei sale.

Acum, din postura de mama, Anda a impresionat atunci când a mărturisit, în fața publicului, cum este Evelin, fetiță ei de șapte ani. „Fetița mea îmi face zile fripte, da! Și o ador că mi face chestia asta, jur! Mi-am dorit copilul asta exact așa cum este el. Mi-am dorit un copil atipic , care să-mi facă zile fripte, pentru că doar așa poți să înțelegi că ai un copil. (…) Pentru că este foarte wild și foarte natural, și vreau să o las așa, să nu o inhib; îi spunem Mowgli ”, a mai dezvăluit Anda Adam.

Cariera Andei Adam

Anda Adam este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzică pop, dance și R&B din România, carieră acesteia a început în anul 1999 și a devenit cunoscută după ce a colaborat cu trupa rap R.A.C.L.A., la melodia „Nu mă uita”, piesă care s-a bucurat de un succes răsunător.

Anda Adam a reușit de-a lungul timpului să se mențînă în topurile muzicale din România, și nu numai, în cei peste 23 de ani de carieră, cu piese precum „Selecta” feat. Alex, „Ajutor”, „Nai, Nai”, „Ochii Mei”, „Punani”, „Sufletul meu”, „Love on You”, „AMO”, „Poate Față” sau „Seri De Mai” feat. CRBL.

În anul 2007 a obținut “Discul de platină” și “Discul de aur” pentru albumul “Confidențial”, iar în 2013, la Romanian Music Awards a obținut premiul pentru “Cel mai bun artist” la categoria feminină. În anul 2010 a cunoscut succesul internațional cu piesă “My love on you”.

Dincolo de muzică cu care și-a încântat fanii, Anda Adam este una dintre artistele care au reușit să se reinventeze întotdeauna și din punct de vedere stilistic. Aparițiile sale, atât în viața de zi cu zi, cât și la evenimente sau în videoclipuri pot fi catalogate că fiind extravagante, unice și cameleonice, abordând cu aceeași ușurință atât vestimentații sexy, cât și sport sau elegante.

