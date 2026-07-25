„Securitatea României este securitatea Europei”

António Costa a transmis că este „în deplină solidaritate cu România și cu poporul român”.

„Pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. Apreciez reacția rapidă și eficientă a autorităților române. Suntem în deplină solidaritate cu România și cu poporul român. Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare ale Uniunii Europene, inclusiv de-a lungul frontierei noastre estice”, a precizat sâmbătă, 25 iulie, António Costa pe platforma X.

Oana Țoiu, ministrul de Externe, a salutat mesajul Consiliului European după neutralizarea dronelor din Delta Dunării și Padina.

„«Securitatea României este securitatea Europei» este mesajul puternic şi clar transmis acum de Antonio Costa, preşedintele Consiliul European. Este a treia oară când un pilot român doboară drone care au intrat ilegal în spațiul aerian al Uniunii Europene. Ne bazăm pe solidaritatea europeană şi contribuim la ea responsabil”, a spus Oana Țoiu.

Amintim că un pilot român de F-16 a doborât, în luna mai, în timpul unei misiuni NATO de poliție aeriană, o dronă pe teritoriul Estoniei. De asemenea, vineri, 24 iulie, și sâmbătă, 25 iulie, au fost doborâte primele drone de pe teritoriul României, una în apropiere de localitatea Padina, din județul Buzău, și cealaltă în Delata Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea.

Oana Țoiu: „Granițele României nu sunt negociabile”

După ce a doua dronă a fost neutralizată pe teritoriul României, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a precizat că aceste incursiuni „nu sunt un accident, sunt un tipar. Iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența”.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, ci o regulă, iar răspunsul nostru la această regulă este consecvența: detectare, interceptare, protejarea cetățenilor noștri și transparență deplină față de aliați. Le mulțumesc piloților noștri și Armatei Române pentru că au demonstrat că spațiul nostru aerian este aparat. Granițele României nu sunt negociabile. Vom transmite concluziile ambelor anchete aliaților și partenerilor noștri din UE”, a precizat, sâmbătă, Oana Țoiu.