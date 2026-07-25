Proces pentru un loc de parcare

O dispută privind un loc de parcare dintr-un imobil rezidențial din Spania a ajuns în instanță, după ce o proprietară a fost acuzată de vecini că și-ar fi mărit spațiul de parcare după a achiziționat o mașină mai mare. Oamenii spun că femeia ar fi mutat liniile de delimitare ale locului de parcare cu aproximativ 81 de centimetri, ocupând astfel 1,21 metri pătrați din zona comună destinată circulației și manevrelor.

Instanța spaniolă a constatat că autoturismul femeii era mai mare decât cel al foștilor proprietari și depășea limitele inițiale ale locului de parcare, scrie lindependant.fr.

În primă instanță, cererea vecinilor a fost respinsă pe motiv că proprietarii nu puteau solicita individual restituirea unei părți din spațiul comun fără acordul asociației de proprietari.

Ulterior, Curtea Provincială din Barcelona a stabilit că aceștia aveau dreptul să introducă acțiunea în justiție în nume propriu, deoarece nu solicitau doar protejarea unui spațiu comun, ci și posibilitatea de a utiliza în condiții normale propriile locuri de parcare. Instanța a reamintit că un coproprietar poate acționa individual atunci când asociația de proprietari nu intervine. În acest caz, fostul administrator al imobilului a declarat că asociația „a ignorat complet problema”.

Vecinii au pierdut în instanță din lipsă de dovezi

În cele din urmă, acțiunea vecinilor a fost respinsă deoarece aceștia nu au reușit să demonstreze că femeia a modificat marcajele locului de parcare.

O șoferiță și-a mărit singură locul de parcare cu 81 de centimetri, vecinii au dat-o în judecată și au pierdut, în Spania
Imagine generată cu AI

Potrivit explicațiilor oferite de fostul proprietar, urmele observate pe podeaua garajului proveneau de la o greșeală făcută în timpul lucrărilor de revopsire a marcajelor realizate de asociația de proprietari. Liniile fuseseră trasate incorect și apoi corectate, deoarece mașinile nu mai puteau fi parcate corespunzător. Fostul administrator a confirmat că aceeași problemă a afectat și alte locuri de parcare din garaj

Curtea a apreciat că simplul fapt că femeia deținea un autoturism mai mare nu reprezintă o dovadă că aceasta și-ar fi extins locul de parcare. Judecătorii au arătat că întreaga acțiune se baza pe acuzația potrivit căreia proprietara ar fi mutat limitele locului de parcare și ar fi ocupat o parte din spațiul comun, însă acest lucru nu a putut fi demonstrat cu probe suficiente.

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