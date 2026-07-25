Mesajul șefului Statului Major al Apărării pentru români

Generalul Gheorghiță Vlad i-a reasigurat pe cetățeni că militarii sunt pregătiți să intervină prompt în orice moment: „Românii trebuie să știe un lucru: de fiecare dată când spațiul aerian al țării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra”.

O a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață, 25 iulie 2026, în spațiul aerian românesc de un avion F-16 Fighting Falcon din cadrul Forțele Aeriene Române. Incidentul a avut loc în zona Deltei Dunării, la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe. La bord era același echipaj care a doborât, vineri, drona ajunsă în Padina, în sudul județului Buzău,potrivit MApN.

„În mai puțin de 24 de ore, același echipaj de F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o altă dronă care a încălcat spațiul aerian al României. O misiune îndeplinită cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult: siguranța oamenilor”, a afirmat și generalul Gheorghiță Vlad, pe Facebook.

Șeful Statului Major al Apărării le-a mulțumit și militarilor care veghează spațiul aerian și a dat asigurări că armata își îndeplinește misiunea de apărare fără ezitare.

„Le mulțumesc tuturor militarilor care veghează, zi și noapte, asupra cerului României. Profesionalismul lor este cea mai puternică garanție că ne îndeplinim misiunea cu responsabilitate, alături de aliații noștri”, a conchis el.

Piloții români de F-16 care au doborât dronele

Pilotul român de F16 care a doborât cele două drone are grad de căpitan, iar pilotul care l-a asistat e locotenent, a dezvăluit vineri, într-o conferință de presă, generalul Gheorghiță Vlad. Cei doi piloți nu au mai mult de 28 de ani, fiind descriși de șeful Statului Major al Apărării ca pe „tineri care și-au făcut datoria”.

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior”, a precizat vineri generalul Gheorghiță Vlad.

Întrebat dacă pilotul care a doborât drona va fi decorat, la fel ca pilotul care a doborât în mai 2026 drona din Estonia, generalul Vlad a spus: „Eu îmi doresc să fie decorat, și să fie decorat cu ordine naționale, dacă este posibil. O să vedem, din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să îl decorez eu”.


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