De ce au redevenit populare casetele audio

Cine și-ar fi imaginat, în urmă cu două decenii, că vechile casete audio vor ajunge să valoreze adevărate averi? Astăzi, unele dintre ele sunt extrem de căutate de colecționari și se vând cu sume de ordinul miilor de euro. Fenomenul face parte din tendința tot mai puternică a pieței obiectelor vintage, unde raritatea și valoarea sentimentală cresc considerabil cererea pentru anumite produse.

Interesul pentru casetele audio nu este întâmplător. Într-o perioadă dominată de tehnologiile digitale, farmecul benzii magnetice, estetica analogică și ritualul ascultării muzicii atrag din nou pasionații și colecționarii. Totuși, nu toate casetele au aceeași valoare. Diferența este făcută de ediția din care provin, de raritatea acesteia și de cererea existentă pe piața specializată, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Edițiile rare se vând cu mii de euro

Printre cele mai căutate se numără caseta „The Madonna Collection”, lansată în 1987 de Madonna. Deși a fost distribuită pe scară largă la momentul apariției, disponibilitatea limitată pe anumite piețe a transformat-o într-un obiect de colecție apreciat, care poate fi revândut pentru sume importante.

Casetele audio vechi care valorează o avere. Ce ediții rare se vând cu mii de euro pe platformele de colecționari
Imagine generată cu AI

Un alt exemplu este albumul „Xero” din 1997, al formației Xero, care ulterior și-a schimbat numele. Caseta conține piese care nu au mai fost publicate în altă parte, iar valoarea ei poate ajunge la câteva mii de euro. Aceste înregistrări sunt considerate mărturii autentice ale unei epoci muzicale și includ, în unele cazuri, materiale inedite.

Printre titlurile apreciate de colecționari se numără și „Floral Shoppe” (2012), al proiectului Macintosh Plus, devenit un album de referință pentru genul vaporwave. Valoarea ridicată a casetei este explicată în principal prin disponibilitatea foarte redusă. De asemenea, ediția „Year Zero + Unreleased Material” (1996), a muzicianului Buck 65, este un alt exemplu de lansare care conține materiale nepublicate și care atrage interesul cumpărătorilor de pe piața de colecție.

Ce influențează valoarea unei casete audio

Prețul unei casete audio nu este fix și depinde de mai mulți factori.

Cel mai important este starea de conservare. O casetă aflată în stare foarte bună, păstrată în cutia originală și fără urme evidente de utilizare, poate avea o valoare mult mai mare.

La fel de importantă este funcționalitatea. O casetă care nu poate fi redată corect sau care prezintă probleme de sunet își pierde o parte importantă din valoare. Raritatea ediției și interesul colecționarilor pentru un anumit titlu rămân, însă, criteriile decisive în stabilirea prețului.

Unde pot fi vândute casetele valoroase

Cei care dețin casete audio rare le pot vinde în târgurile de vechituri, pe platforme online precum eBay sau Subito, pe site-uri specializate, cum este Catawiki, ori prin anunțuri publicate pe rețelele sociale.

În cazul unor ediții rare și bine conservate, sumele obținute din revânzare pot fi considerabile.

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