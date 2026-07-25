Heidi Klum și-a surprins din nou urmăritorii de pe Instagram cu imagini din vacanța petrecută într-o destinație tropicală. Supermodelul în vârstă de 53 de ani a publicat mai multe videoclipuri în care apare relaxându-se pe plajă și în mare, iar una dintre postări a atras imediat atenția prin modul inedit în care și-a construit apariția.

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Heidi Klum, apariție inedită pe plajă în timpul vacanței

Heidi Klum continuă să fie foarte activă pe rețelele de socializare, unde le arată fanilor momente din vacanțele sale. De această dată, supermodelul a publicat o serie de imagini filmate într-o destinație tropicală.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Heidi Klum apare întinsă pe nisip, purtând doar o pereche de slipi cu imprimeu zebra, o pălărie supradimensionată din paie și o pereche de ochelari de soare. Pentru a-și acoperi bustul, vedeta a folosit o pungă de chipsuri cu aromă de șuncă.

Alături de imagini, aceasta a scris simplu: „Glazed ham on the beach”, făcând referire atât la aroma produsului, cât și la locul în care a fost filmat videoclipul. Postarea a strâns rapid numeroase reacții, iar printre cei care au comentat s-a numărat și artista Nicole Scherzinger.

Într-un alt videoclip publicat pe Instagram, Heidi Klum apare în mare alături de unul dintre câinii săi. Modelul ridică patrupedul deasupra capului, apoi îl îmbrățișează, purtând aceeași pălărie din paie și slipii cu imprimeu animal print. Clipul a fost însoțit de mesajul: „În sfârșit!”, alături de un emoji cu o insulă și unul reprezentând o urmă de lăbuță.

Imaginile publicate de Heidi Klum nu au fost întâmplătoare. Supermodelul colaborează cu brandul german Funny-Frisch pentru lansarea unei ediții speciale de chipsuri, Chipsfrisch by Heidi Klum.

„Nu mă interesează deloc” medicamentele pentru slăbit

Vacanța vine la scurt timp după ce Heidi Klum a vorbit despre felul în care își privește propriul corp și despre presiunea resimțită de-a lungul anilor în industria modei.

Într-un interviu acordat publicației Us Weekly, modelul a declarat că nu este interesată de medicamentele pentru slăbit devenite populare în ultima perioadă. „Nu mă interesează deloc. Am luat în greutate de-a lungul anilor. Nu mai port măsura 24 la jeanși. Dar cred că, odată cu vârsta, arătăm mai bine dacă nu suntem atât de slabe”, a spus Heidi Klum.

Ce a spus Tom Kaulitz despre silueta lui Heidi Klum

Supermodelul a dezvăluit că soțul său, Tom Kaulitz, a fost cel care a încurajat-o să renunțe la presiunea de a fi cât mai slabă. „Mi-a spus încă de la începutul relației că aș arăta mai bine dacă aș avea mai multă carne pe oase”, a povestit Heidi Klum, precizând că era pentru prima dată când auzea un astfel de compliment după ani petrecuți în industria modei.

Privind fotografiile din trecut, vedeta spune că și-a schimbat perspectiva asupra propriei imagini. „Când mă uit la fotografiile vechi, îmi dau seama că avea dreptate. Proporțional, arăt mai bine acum”, a mai declarat supermodelul.