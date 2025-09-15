Săptămâna trecută, Calina și Catinca Dumitrescu au fost eliminate de la Asia Express 2025. Ele au refuzat să facă o probă și au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă, unde medalia a fost roșie, ce a însemnat eliminarea lor din joc.

Eliminare cu scandal

Calina și Catinca Dumitrescu nu s-au ferit să recunoască faptul că experiența de la Asia Express a fost mult mai dificilă decât își imaginaseră. Cele două au fost nemulțumite de condițiile grele din competiție, de lipsa confortului cu care erau obișnuite și de probele solicitante care le-au scos complet din zona de confort.

„Este o aventură de supraviețuire, unde ne depășim limitele. Am fost sezoane, de exemplu cel din India, unde nu existau cazări cu WC-uri și lucrurile erau mult mai puțini igienice. (…) Doctorul este unul pentru toți, nu e personal”, a spus Irina Fodor. „Mi s-a aprins beculețul și mi-am dat seama că cineva și-a dat-o cu figuri”, a spus Carmen Simionescu.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina.

Primele declarații după eliminare

Pentru Cancan, ele au făcut declarații despre show. Întrebate cum le-a schimbat experiența, Calina a zis: „Pe mine în bine. Am învățat foarte multe lucruri. Nervi. Greu, dar frumos în același timp. Pentru mine a fost o experiență extraordinară din toate punctele de vedere și m-aș întoarce oricând. Aș pleca chiar acum înapoi.”. Catinca a continuat: „N-are cum să nu te schimbe în bine, pentru că scoate din tine lucruri la care nu te aștepti”.

Întrebate care au fost cele mai mari probleme pentru ele, Calina a zis: „Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere. N-a putut să se odihnească deloc bine.”. „Erau și condițiile de așa natură, și stresul. Eu în general am probleme cu somnul și din punctul ăsta de vedere n-a fost combinație. Cel mai mult mi-am dorit să revin acasă și să dorm în pătuțul meu, cu pisicile mele.”, a adăugat Catinca.

Pe viitor, Catinca spune că nu mai are de gând să participe la niciun reality show: „Pe mine nu. Nu știu, cred că nu-i pentru mine. Dar nu regret nimic, să fim bineînțeleși. Chiar mă bucur foarte tare că am fost. Însă cred că trebuie să ai un anumit gen de structură interioră ca să participi la reality-uri. Și nu cred că-i pentru mine. Foarte bine pentru cei care pot. E senzațional. Nu, poate m-ar tenta alt gen de emisiune, dar reality nu”.

Chestionate despre echipele participante, Calina a zis: „Și ne-am înțeles bine cu toată lumea zic eu. Acum dacă ei nu s-au înțeles bine cu noi, o să vedem.”. Catinca a completat: „Nouă ne-a plăcut de toată lumea. Ce am avut de spus, am spus, dar n-a fost absolut niciun conflict serios. Preferații mei au fost Emil cu Alejandro”.

