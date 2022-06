Ce a ajuns să facă Ramona Crăciunescu după participarea la „Survivor România”. „Am revenit la meseria mea. Am niște probleme”

Ramona Crăciunescu a pierdut 13 kilograme, în Republica Dominicană, însă a reușit să pună înapoi 8 kilograme.

„Eu am niște probleme de sănătate mai mari, mai complicate, durează mai mult recuperarea mea. Dar, ce pot să spun, mă recuperez și mănânc bine”, a povestit Ramona pentru Ego.ro.

„Eu am revenit la meseria mea de cascador. Am filmat alături de Pavel Bartoș, am fost cascadoare în acel film, am dublat o actriță. O să aștept următoarele proiecte. Abia am venit, este sezon nou, trebuie să mă pun la punct cu noile proiecte.

Cu Pavel Bartoș nici nu simți că ești la muncă pentru că râzi încontinuu. Este tare glumeț și îmi place foarte mult. Are un vibe foarte pozitiv, energic și râzi tot timpul alături de el”, a mai adăugat fosta concurentă de la Survivor România.

