Ce a descoperit Adela Popescu, însărcinată în 8 luni, atunci când a făcut ultima ecografie

Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a dezvăluit ce neliniști are soțul ei, Radu Vâlcan, în legătură cu momentul nașterii.

„Doamne, cât de important a fost ca în perioada asta grea să vin fără nicio emotie la intalnirile cu Aladin/Avionel .

Asta și pentru că, din fericire, totul a decurs bine până acum din punct de vedere medical, dar si pentru că nu am fost nevoita să vizitez un spital de fiecare dată când aveam stabilite controalele, ci veneam intr-un loc minunat, cu aparatura si specialisti în care am mare încredere.

Și pentru că astăzi aveam programare din nou ,pe lista întrebarilor Radu mi-a subliniat trei:

-dacă nasc în masina, in drum spre maternitate, el ce face?

-pentru că la ultima ecografie bebelușul se juca cu cordonul ombilical, exista riscul să îl rupă?

-daca ajungem in timp util, să spunem, are voie sa stea pe hol in timpul nasterii?”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare.

