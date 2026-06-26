Artista a rupt tăcerea și a dezvăluit ce s-a întâmplat, în realitate, cu verigheta și cu rochia ei de la nunta cu Valentin Sanfira. Prezentă zilele trecute la Unica Urban Party 2026, artista a făcut declarații exclusive pentru Libertatea despre ce se întâmplă în viața ei după divorț.

De ce a ars Codruța Filip rochia de mireasă

Dacă în videoclip a fost vorba despre o regie semnată de Silviu Mândroc, în viața reală, rochia de mireasă a Codruței a avut parte de același sfârșit radical. Artista a explicat de ce a ales să o distrugă în intimitate, cu ajutorul tatălui ei, în loc să o doneze.

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„Rochia mea de mireasă a avut aceeași soartă. S-a ocupat tata de lucrurile astea, dar a fost, în intimitatea noastră, un lucru pentru suflet. Lumea menționa că trebuia să o donez sau să o dau unei fete care nu are posibilități. Cu toată dragostea aș fi făcut lucrul ăsta, dacă era rezultatul unei situații fericite. Dar atâta timp cât lucrurile n-au stat chiar așa, eu nu vreau să transmit ghinionul meu mai departe sau să aibă parte vreo altă femeie de dezamăgirea pe care am avut-o eu. Și vreau să existe fericire în jurul femeilor în general. Așa am simțit, nu știu dacă e bine sau nu, așa am simțit”, a explicat artista pentru Libertatea.

Ce a făcut Codruța Filip cu verigheta după divorț

Dacă tot a încheiat definitiv un capitol din viața ei, am fost curioși ce hotărâre a luat cântăreața în ceea ce privește bijuteria simbolică de la nunta cu Valentin Sanfira.

„E încă acolo, văd eu ce fac cu ea. Da, de ce nu? Nu știu, încă nu m-am gândit la asta (n.r. să o transforme în altceva)”, a mărturisit Codruța Filip pentru Libertatea.

Codruța Filip a recunoscut că participarea la emisiunea Desafio a fost un factor declanșator în viața ei, ajutând-o să nu mai prelungească o relație care nu mai funcționa.

„Să știi că Desafio m-a ajutat foarte mult din punctul ăsta de vedere. Și poate dacă nu era această competiție, mai pierdeam câțiva ani din viață. Așa că sunt foarte recunoscătoare pentru experiența asta din toate punctele de vedere”, a punctat vedeta. În ceea ce privește o posibilă nouă căsătorie, artista ne-a mărtursit că nu are vreun plan în acest sens, prioritatea fiind starea ei de bine. „E încă devreme. Mai întâi vreau să mă vindec, vreau să mă regăsesc în totalitate pe mine ca persoană și apoi vedem ce ne rezervă viitorul”, a încheiat Codruța Filip.

Foto: Instagram

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