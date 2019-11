De Denisa Macovei,

“Știu prima mea scenă filmată. Prima, prima. A fost în «Eu când vreau să fluier, fluier» în momentul care eu eram chemat la vorbitor pentru că venise fratele meu. Am avut senzația aia când te ia răceala, senzația aia de plutire, ceva ciudat. Nu m-am blocat. Probabil am fost făcut pentru asta, nu știu. Am văzut cazuri în care oamenii s-au blocat și nu este deloc drăguț, e nașpa”, ne-a povestit George.

Cu Ada Condeescu, în “Eu când vreau să fluier, fluier”

Actorul ne-a mărturisit însă că totul a decurs impecabil și fiindcă s-a pregătit temeinic pentru rol: “Avusesem șase luni pregătire. Eram ca un copil mic când mama îi spune totul pas cu pas: acum urmează să-ți pun piciorul în gips, se va întâmpla asta și asta și asta… Dacă îi explici, copilul va ști exact pașii care urmează. Dacă-l repezi, îl sperii. Așa am fost și eu”.

Pentru “Vlad” trage maximum 3 duble

George are 30 de ani, au trecut 10 ani de când drama “Eu când vreau să fluier, fluier” – care i-a adus patru premii – a intrat pe ecrane, iar acum filmează pentru serialul “Vlad”, difuzat la PRO TV, în care joacă rolul bodyguardului Tibor.

George Piștereanu e bodyguardul Tibor în serialul “Vlad”

Nu mai poate fi vorba de emoții, nici de lipsă de experiență. Spune despre sine că este eficient pe platou și, dacă se trag mai multe duble, asta se întâmplă pentru că e perfecționist, nu pentru că ar face ceva greșit: “La «Vlad» tragem maximum trei duble. Nu cred că depășim. La filmări se ține mult cont de timp, deci cumva, nu trebuie să depășim. De cele mai multe ori, eu sau Emilian – cu el am majoritatea scenelor – îi spunem regizorului că nu suntem mulțumiți, că puteam să dăm mai mult, să dăm și alte variante și atunci, mai filmăm o dată”.

