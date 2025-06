Întrebată ce surpriză i-a făcut iubitul de ziua ei, Anca Țurcașiu a răspuns fără rețineri. „Păi cu vacanța asta, în primul rând. Și, în al doilea rând, am fost într-un hotel foarte frumos, adults only, cu un fel de club așa era, cu muzică de dimineață până noaptea non-stop, cu petreceri până la trei dimineață. Am dansat mult acolo și am avut un vibe așa de party.

Nici n-am ieșit din resort de când am ajuns până când am plecat, pentru că în permanență ei organizau tot felul de activități minunate și speciale. Și cu masa pe malul mării. Chiar a fost o surpriză foarte mare și foarte frumoasă, pentru că nu eram decât noi. Toată lumea era în resort și eram doar noi doi pe o plajă întinsă, pustie, nimeni nu era. A fost superb!”, a declarat Anca pentru Cancan.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban trăiesc de mai bine de un an o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta recunoaște că nu se aștepta să i se întâmple ceva atât de frumos, după divorțul de fostul soț.

„Într-adevăr. Nu, credeam, știam că o să mi se întâmple ceva minunat. Nu mă așteptam din partea asta. Adică, faptul că noi ne vedeam de fiecare dată când eu mergeam la Brașov la spectacole și îl invitam la spectacolele mele ca pe un prieten foarte bun, nu ne-ar fi dus gândul niciodată, pe niciunul dintre noi, că se va întâmpla asta. Vorba lui, că s-a mutat aici cu mine și spune: «Mi-am părăsit casa, tot. Am venit pur și simplu, am venit așa!».

Bine, acum facem drumuri foarte dese la Brașov, că am venit azi noapte. Stăm cinci zile acolo, cinci zile aici, depinde cum am și eu câteva zile libere. Mai împing niște activități în anumite zile, încerc să rezolv totul, ca să stăm și la Brașov. A devenit cumva a doua casă. Și sunt foarte fericită, pentru că, Doamne, e ceva de vis. Zici că ești în altă țară”, a mai povestit Anca Țurcașiu.