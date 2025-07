Artistul a acceptat să facă parte din cel mai nou proiect semnat Mona Segall, show-ul „The Ticket”, conștientă fiind că trebuie să pună pe pauză marea ei pasiune: drumețiile. „Am din când în când două zile libere pe care recunosc, cu mâna pe inimă, că aș da o fugă până la Bușteni, dar îmi este frică de urși și s-ar putea să mă duc până în Herăstrău. O să mă mulțumesc cu Herăstrăul, că decât să mă lupt pe acolo cu vreun urs, mai bine stau în Herăstrău potolită”, a povestit Delia pentru Libertatea, completând că nu crede că va ajunge în stadiul în care să declare că a obosit după atâtea circuite pe munți. „Niciodată nu o să fiu complet încărcată. Nu. Tot timpul sunt pe descărcare, pe baterie pe jumătate. Niciodată nu apuc să mă încarc pentru că pe unde mergem și tot ce facem nu face decât să ne obosească, bine într-un mod plăcut. Nu mergem în vacanțe sau în locuri în care să stăm ca omul. Noi suntem pe mers mult pe jos, kilometri parcurși, chestii de văzut”.

Nu merge singură, ci alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, însă recunoaște că nu ea se ocupă de tot ce înseamnă organizare. „Mergem singuri. Noi doi și atât. Maxim o umbrelă. Deci la organizare eu dorm în post. Eu doar zic așa unde mi-ar plăcea și el se conformează, studiază terenul și vede un itinerar ceva”, a povestit artista. Totuși, Delia este cea cu dorința aprigă de a face cât mai multe itinerare. După muzică, sportul o împlinește pe deplin, în mod special competițiile, iar de aceea, atunci când nu reușește să ajungă la una dintre ele, se oftică peste măsură.

„Mie îmi lipsesc competițiile sportive. Îți zic eu. Eu trebuia să fiu atlet. 100% asta este a doua mea meserie de back-up. Am ratat recent o cursă superbă de 50 kilometri care era la Lavaredo în Dolomiți, la care am visat tot anul. Am ratat-o pentru că s-a întâmplat o extorsiune a unui degajament și s-a mutat ziua în care era competiția aia pe aceeași dată când eu aveam concert la Nostalgia. Eu știam că este la o altă dată. Nu am plâns în viața mea mai rău. Deci eu nu plâng des, dar eu în ziua competiției, când trebuia să particip, când m-am dus să-mi ridic kitul și brățara de participant și numărul și am aflat că trebuie să luăm avion că eu cânt noaptea, m-a distrus. Am plâns. Pentru competiția de la anul vreau să mă înscriu de pe acum și să-mi rezerv două săptămâni pentru acești 50 de kilometri pe munți”, a mărturisit Delia pentru Libertatea.