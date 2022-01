Irina Fodor a filmat pentru „Asia Express” sezonul 4, dar și pentru „Chefi la limită”, în calitate de prezentatoare. Astfel că a stat o perioadă plecată de acasă. Răzvan Fodor a povestit cum au decurs lucrurile.

„Ştiam că urmează ceva foarte nasol, m-am setat că două luni trebuie să mă ocup singur de tot. Am prins vreo trei săptămâni din şcoala copilului, m-am descurcat, am închis anul şcolar, perfect, copilul premiant.

Asta mică ne-a ajutat şi, slavă Domnului, e bună la şcoală. Dar a trebuit să îmbin cu restul: un menaj uşor, plus căţeaua, să am grijă şi de ea, plus filmările mele.

Apoi a venit prima vacanţă şi am trimis-o pe Diana într-o tabără, pentru că am aşteptat vacanţa din vară ca să se întoarcă şi Irina şi să plecăm toţi trei. Dar nu ne-a ieşit, pentru că au apărut noile proiecte, atât la mine, cât şi la ea.

Deci, practic, n-am avut decât un sfârşit de iulie cu un foarte mic început de august pe care l-am petrecut împreună. Şi a fost dificil, dar copilul a înţeles. A fost un an greu pentru noi toţi”, a spus Răzvan Fodor pentru okmagazine.ro.

„La mine şi la Irina treaba asta nu există şi vine dintr-un fel de siguranţă care mi se pare absolut normală în orice cuplu.

(…) Am povestit cu nişte prieteni, nu foarte apropiaţi, care mai divorţaţi, care mai golani, fiecare cum i-a dus viaţa, care au explodat de fericire auzind că sunt pentru două luni singur acasă.

Pe genul: «Mamă, ce-ţi merge, frate!». Şi ştiu că am făcut un story atunci şi am zis: «Ce se aşteaptă oamenii? Ce să fac, party-uri nebune? Să aduc femei acasă?!».

Mă reîntorc la o chestie pe care o repet în cercurile în care merg: căsnicia este one shot şi dacă nu ţi-ai trăit toate tâmpeniile şi toate nebuniile pe care alţii sunt tentaţi să le facă în continuare la vârstele astea, e păcat. Ţi-ai bătut joc de viaţă. Treaba cu femeile şi cu distracţiile şi viaţa nebună – toate astea trebuie să le faci până într-o vârstă. Nu le-ai făcut atunci, ai încurcat-o. Cu siguranţă vei greşi”, a mai spus actorul.

